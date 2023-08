Gaël Monfils a toujours été et est toujours un joueur de tennis à part. Célèbre pour son côté extra­va­gant, le Français semble aimé de tous. Malgré le fait que Français se rapproche de la retraite du haut de ses 37 ans (il les fêtera le 1er septembre, ndlr), il montre durant cette tournée améri­caine qu’il peut encore réaliser de belles choses et surtout, régaler le public. Son entraî­neur, Mikael Tillström s’est confié pour L’Equipe sur son joueur :

« Il avait déjà reçu des wild‐cards pour Atlanta, Washington. Gaël Monfils est l’un des rares en dehors du top à faire vendre des billets. C’est un person­nage. Quand il ne sera plus sur le circuit, le tennis perdra quel­qu’un d’im­por­tant. Il n’y a personne comme lui. Son tennis était en train de revenir douce­ment au bon endroit. Mais Gaël avait besoin de matches. Malheureusement, il n’a pas pu jouer sur herbe (bles­sure au poignet). Mais pendant ce temps, on a pu rester à Genève et travailler sur des courts en dur. Et c’était bien. »

Au deuxième tour de l’US Open ce jeudi, Monfils va défier Andrey Rublev.