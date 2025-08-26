S’exprimant chez nos confrères de Tennis365, l’ancien joueur anglais n’épargne pas Daniil Medevedev.
« Avec Medvedev, parfois on s’attend à l’inattendu, mais la réalité est que, quand on regarde ses performances en Grand Chelem, cette année on ne peut pas dire qu’il soit au niveau de 2021 quand il a remporté le tournoi. Maintenant c’est à lui d’examiner son attitude, son comportement, mais aussi vraiment où en est son jeu. Il a été un joueur tellement constant, parmi les cinq meilleurs joueurs, a remporté 20 titres sur le circuit, et sa forme s’est désintégrée, donc il va avoir une sérieuse discussion avec lui‐même et son équipe »
Publié le mardi 26 août 2025 à 08:50