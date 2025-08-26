S’exprimant chez nos confrères de Tennis365, l’an­cien joueur anglais n’épargne pas Daniil Medevedev.

« Avec Medvedev, parfois on s’at­tend à l’inat­tendu, mais la réalité est que, quand on regarde ses perfor­mances en Grand Chelem, cette année on ne peut pas dire qu’il soit au niveau de 2021 quand il a remporté le tournoi. Maintenant c’est à lui d’exa­miner son atti­tude, son compor­te­ment, mais aussi vrai­ment où en est son jeu. Il a été un joueur telle­ment constant, parmi les cinq meilleurs joueurs, a remporté 20 titres sur le circuit, et sa forme s’est désin­té­grée, donc il va avoir une sérieuse discus­sion avec lui‐même et son équipe »