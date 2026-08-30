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Tim Henman connaît le nom du futur vain­queur : « Jannik Sinner n’est pas là et Carlos Alcaraz revient après une longue absence pour bles­sure. Je pense donc qu’il a la confiance néces­saire pour en profiter »

Par
Thomas S
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Consultant pouyr Sky Sports durant la quin­zaine de l’US Open, Tim Henman a été invité à dési­gner les deux futurs vain­queurs du tournoi. 

Et après avoir désigné Aryna Sabalenka chez les femmes, l’an­cien joueur britan­nique et 4e joueur mondial a jété son dévolu sur Alexander Zverev chez les hommes. Voici ses explications. 

« Il a franchi un cap depuis qu’il a remporté son premier titre du Grand Chelem à Roland‐Garros, et je constate les progrès qu’il a réalisés au cours des 12 derniers mois. Il est beau­coup plus agressif, proactif, et il prend l’ini­tia­tive depuis le fond du court. Son service est très régu­lier et je pense que la compé­ti­tion est beau­coup plus ouverte cette fois‐ci, car Jannik Sinner n’est pas là et Carlos Alcaraz revient après une longue absence pour bles­sure ; je pense donc qu’il a la confiance néces­saire pour en profiter. »

Publié le dimanche 30 août 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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