Consultant pouyr Sky Sports durant la quinzaine de l’US Open, Tim Henman a été invité à désigner les deux futurs vainqueurs du tournoi.
Et après avoir désigné Aryna Sabalenka chez les femmes, l’ancien joueur britannique et 4e joueur mondial a jété son dévolu sur Alexander Zverev chez les hommes. Voici ses explications.
« Il a franchi un cap depuis qu’il a remporté son premier titre du Grand Chelem à Roland‐Garros, et je constate les progrès qu’il a réalisés au cours des 12 derniers mois. Il est beaucoup plus agressif, proactif, et il prend l’initiative depuis le fond du court. Son service est très régulier et je pense que la compétition est beaucoup plus ouverte cette fois‐ci, car Jannik Sinner n’est pas là et Carlos Alcaraz revient après une longue absence pour blessure ; je pense donc qu’il a la confiance nécessaire pour en profiter. »
Publié le dimanche 30 août 2026 à 16:16