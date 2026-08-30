Consultant pouyr Sky Sports durant la quin­zaine de l’US Open, Tim Henman a été invité à dési­gner les deux futurs vain­queurs du tournoi.

Et après avoir désigné Aryna Sabalenka chez les femmes, l’an­cien joueur britan­nique et 4e joueur mondial a jété son dévolu sur Alexander Zverev chez les hommes. Voici ses explications.

« Il a franchi un cap depuis qu’il a remporté son premier titre du Grand Chelem à Roland‐Garros, et je constate les progrès qu’il a réalisés au cours des 12 derniers mois. Il est beau­coup plus agressif, proactif, et il prend l’ini­tia­tive depuis le fond du court. Son service est très régu­lier et je pense que la compé­ti­tion est beau­coup plus ouverte cette fois‐ci, car Jannik Sinner n’est pas là et Carlos Alcaraz revient après une longue absence pour bles­sure ; je pense donc qu’il a la confiance néces­saire pour en profiter. »