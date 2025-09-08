AccueilUS OpenTim Henman : "Je n'ai jamais vu Carlos Alcaraz servir comme ça....
US Open

Tim Henman : « Je n’ai jamais vu Carlos Alcaraz servir comme ça. Quand on pense aux meilleurs serveurs du circuit, je dois main­te­nant l’in­clure dans cette catégorie »

Thomas S
Par Thomas S

-

8028

Si tout le monde s’ac­corde pour dire, à commencer par l’in­té­ressé, que Carlos Alcaraz a livré une perfor­mance brillante face à Jannik Sinner en finale de l’US Open, chacun choi­sira son secteur favori.

Ancien 4e joueur mondial et consul­tant pour Sky Sports, Tim Henman a décidé d’in­sister sur un point fonda­mental du sacre de l’Espagnol : le service. 

« C’était une véri­table leçon de frappe de balle. Je n’ai jamais vu Alcaraz servir comme ça. Quand on pense aux grands serveurs du tennis, je dois désor­mais inclure Alcaraz dans cette caté­gorie. Face à l’un des meilleurs retour­neurs (Sinner), le service d’Alcaraz était abso­lu­ment phéno­ménal. Il a réussi à placer ses balles avec une telle vitesse et une telle régu­la­rité. Il a laissé très peu d’oc­ca­sions à Sinner de revenir dans ces jeux de service, ce qui a permis à Alcaraz de jouer avec encore plus de liberté et de se lâcher. On peut voir la joie qui se dégage de cette perfor­mance. Elle était parfaite et totale. »

Publié le lundi 8 septembre 2025 à 18:18

Article précédent
L’immense classe de Carlos Alcaraz avec les ramas­seurs de balles
Article suivant
La vidéo un poil gênante d’Alcaraz avec Sabalenka

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.