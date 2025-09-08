Si tout le monde s’accorde pour dire, à commencer par l’intéressé, que Carlos Alcaraz a livré une performance brillante face à Jannik Sinner en finale de l’US Open, chacun choisira son secteur favori.
Ancien 4e joueur mondial et consultant pour Sky Sports, Tim Henman a décidé d’insister sur un point fondamental du sacre de l’Espagnol : le service.
« C’était une véritable leçon de frappe de balle. Je n’ai jamais vu Alcaraz servir comme ça. Quand on pense aux grands serveurs du tennis, je dois désormais inclure Alcaraz dans cette catégorie. Face à l’un des meilleurs retourneurs (Sinner), le service d’Alcaraz était absolument phénoménal. Il a réussi à placer ses balles avec une telle vitesse et une telle régularité. Il a laissé très peu d’occasions à Sinner de revenir dans ces jeux de service, ce qui a permis à Alcaraz de jouer avec encore plus de liberté et de se lâcher. On peut voir la joie qui se dégage de cette performance. Elle était parfaite et totale. »
