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Tim Henman n’a peur de rien : « Même si on doit penser à Nadal et Federer, le coup droit d’Alcaraz est le meilleur que j’aie jamais vu »

Par
Thomas S
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La démons­tra­tion de Carlos Alcaraz face à Tommy Paul en huitièmes de finale de l’US Open ce dimanche soir n’a pas laissé insen­sible, même les spécia­listes et consul­tants les plus aguerris. 

C’est notam­ment le cas de Tim Henman, ancien 4e mondial et aux commen­taires du match sur Sky Sports, qui n’a pas hésité à affirmer que Carlos Alcaraz, malgré ses 23 ans, possé­dait déjà le meilleur coup droit de l’his­toire du tennis, devant même les titans Rafael Nadal et Roger Federer. 

« Je réflé­chis­sais pendant le match et je me deman­dais où se situait ce coup droit parmi les meilleurs que l’on ait jamais vus dans ce sport. On pense à Nadal sur terre battue, Federer en a frappé quelques‐uns de très beaux. Mais pour moi, à l’heure actuelle, après avoir vu ça, je pense que c’est le meilleur coup droit que j’aie jamais vu. »

Une affir­ma­tion auda­cieuse, qui ne manquera pas de faire réagir. 

Publié le lundi 7 septembre 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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