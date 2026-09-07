La démons­tra­tion de Carlos Alcaraz face à Tommy Paul en huitièmes de finale de l’US Open ce dimanche soir n’a pas laissé insen­sible, même les spécia­listes et consul­tants les plus aguerris.

C’est notam­ment le cas de Tim Henman, ancien 4e mondial et aux commen­taires du match sur Sky Sports, qui n’a pas hésité à affirmer que Carlos Alcaraz, malgré ses 23 ans, possé­dait déjà le meilleur coup droit de l’his­toire du tennis, devant même les titans Rafael Nadal et Roger Federer.

« Je réflé­chis­sais pendant le match et je me deman­dais où se situait ce coup droit parmi les meilleurs que l’on ait jamais vus dans ce sport. On pense à Nadal sur terre battue, Federer en a frappé quelques‐uns de très beaux. Mais pour moi, à l’heure actuelle, après avoir vu ça, je pense que c’est le meilleur coup droit que j’aie jamais vu. »

Une affir­ma­tion auda­cieuse, qui ne manquera pas de faire réagir.