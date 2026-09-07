La démonstration de Carlos Alcaraz face à Tommy Paul en huitièmes de finale de l’US Open ce dimanche soir n’a pas laissé insensible, même les spécialistes et consultants les plus aguerris.
C’est notamment le cas de Tim Henman, ancien 4e mondial et aux commentaires du match sur Sky Sports, qui n’a pas hésité à affirmer que Carlos Alcaraz, malgré ses 23 ans, possédait déjà le meilleur coup droit de l’histoire du tennis, devant même les titans Rafael Nadal et Roger Federer.
« Je réfléchissais pendant le match et je me demandais où se situait ce coup droit parmi les meilleurs que l’on ait jamais vus dans ce sport. On pense à Nadal sur terre battue, Federer en a frappé quelques‐uns de très beaux. Mais pour moi, à l’heure actuelle, après avoir vu ça, je pense que c’est le meilleur coup droit que j’aie jamais vu. »
Une affirmation audacieuse, qui ne manquera pas de faire réagir.
Publié le lundi 7 septembre 2026 à 14:44