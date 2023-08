Consultant pour Sky Sports durant toute la quin­zaine de l’US Open, l’an­cien 4e joueur mondial, Tim Henman, s’est récem­ment exprimé au sujet de Novak Djokovic qui, malgré un palmarès excep­tionnel et niveau de jeu toujours aussi impres­sion­nant, peine encore à faire tota­le­ment l’una­ni­mité auprès du grand public.

« Il a toujours été un person­nage qui a légè­re­ment divisé l’opi­nion et ce n’est pas toujours à cause de son tennis, mais plutôt à cause de certaines déci­sions qu’il a prises en dehors du court. Mais pour l’avoir beau­coup observé, je trouve que c’est un person­nage conflic­tuel. Même s’il avait 80 % du soutien du public, je pense qu’il serait le genre de personne à se concen­trer sur les 20 % restants et à s’en servir pour se motiver, pour se stimuler. Je trouve fasci­nant qu’il se concentre parfois sur ce qui semble être des indi­vidus dans le tribunes qui sont peut‐être contre lui. Mais quelle que soit la façon dont il aborde la ques­tion, on ne peut pas nier que cela ne fonc­tionne pas pour lui, car ses résul­tats sont tout simple­ment incroyables. »