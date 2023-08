Consultant durant toute la quin­zaine de l’US Open pour Sky Sports, l’an­cien joueur britan­nique, Tim Henman, a logi­que­ment été inter­rogé sur son compa­triote Andy Murray qui a une nouvelle fois hérité d’un tableau très compliqué à Flushing Meadows (Moutet au 1er tour, proba­ble­ment Dimitrov au 2e et Zverev au 3e) après le tirage au sort effectué ce jeudi.

« Andy aime le défi de jouer les meilleurs joueurs et il aborde ces matches en tant qu’out­sider, c’est indé­niable. Avec son expé­rience, sa connais­sance du jeu et sa capa­cité à résoudre les problèmes, il a toujours une chance. Le meilleur des cinq sets rend les choses plus diffi­ciles en raison de l’as­pect physique, mais c’est pour cela qu’il joue – pour se mettre en posi­tion d’af­fronter les meilleurs joueurs dans les plus grands tour­nois. Si Andy a l’oc­ca­sion d’af­fronter Carlos Alcaraz (en quarts de finale, ndlr), il aura alors plusieurs victoires à son actif et arri­vera sur le court en confiance. Il faut espérer qu’il soit en forme et en bonne santé, car il a besoin de l’être pour performer. »