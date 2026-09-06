« Si on doit disputer tous les tournois obligatoires que l’ATP nous impose, on passe environ 40 semaines en compétition. C’est impossible, et on voit beaucoup de joueurs se blesser. S’ils ne font rien pour y remédier, nous verrons encore plus de blessures à l’avenir. À l’avenir, je vais personnellement m’accorder quelques pauses et je manquerai certains tournois, c’est certain », a lâché Carlos Alcaraz à l’US Open, où il fait son retour de blessure après quatre mois et demi d’absence.
Ce message adressé aux dirigeants de l’ATP a fait beaucoup de bruit dans le monde du tennis, et a notamment été commenté par Tim Henman, qui est allé dans le sens du septuple lauréat en Grand Chelem.
« Tout tourne autour des tournois du Grand Chelem et de la nécessité de donner le meilleur de soi‐même lors de ces quatre événements. Je peux comprendre pourquoi il a tenu ces propos. Les personnes qui le conseillent lui diront ce qu’il doit faire, et c’est manifestement ce qu’il ressent. Cela signifiera qu’il manquera certains tournois, mais l’essentiel, ce sont les tournois du Grand Chelem », a déclaré l’ancien numéro 4 mondial, consultant pour Sky Sports, dans des propos relayés par Tennis365.
Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 12:36