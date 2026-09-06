« Si on doit disputer tous les tour­nois obli­ga­toires que l’ATP nous impose, on passe environ 40 semaines en compé­ti­tion. C’est impos­sible, et on voit beau­coup de joueurs se blesser. S’ils ne font rien pour y remé­dier, nous verrons encore plus de bles­sures à l’avenir. À l’avenir, je vais person­nel­le­ment m’accorder quelques pauses et je manquerai certains tour­nois, c’est certain », a lâché Carlos Alcaraz à l’US Open, où il fait son retour de bles­sure après quatre mois et demi d’absence.

Ce message adressé aux diri­geants de l’ATP a fait beau­coup de bruit dans le monde du tennis, et a notam­ment été commenté par Tim Henman, qui est allé dans le sens du septuple lauréat en Grand Chelem.

« Tout tourne autour des tour­nois du Grand Chelem et de la néces­sité de donner le meilleur de soi‐même lors de ces quatre événe­ments. Je peux comprendre pour­quoi il a tenu ces propos. Les personnes qui le conseillent lui diront ce qu’il doit faire, et c’est mani­fes­te­ment ce qu’il ressent. Cela signi­fiera qu’il manquera certains tour­nois, mais l’essentiel, ce sont les tour­nois du Grand Chelem », a déclaré l’an­cien numéro 4 mondial, consul­tant pour Sky Sports, dans des propos relayés par Tennis365.