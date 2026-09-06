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Tim Henman sur le coup de pres­sion de Carlos Alcaraz : « Je peux comprendre pour­quoi il a tenu ces propos »

Par
Baptiste Mulatier
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« Si on doit disputer tous les tour­nois obli­ga­toires que l’ATP nous impose, on passe environ 40 semaines en compé­ti­tion. C’est impos­sible, et on voit beau­coup de joueurs se blesser. S’ils ne font rien pour y remé­dier, nous verrons encore plus de bles­sures à l’avenir. À l’avenir, je vais person­nel­le­ment m’accorder quelques pauses et je manquerai certains tour­nois, c’est certain »a lâché Carlos Alcaraz à l’US Open, où il fait son retour de bles­sure après quatre mois et demi d’absence. 

Ce message adressé aux diri­geants de l’ATP a fait beau­coup de bruit dans le monde du tennis, et a notam­ment été commenté par Tim Henman, qui est allé dans le sens du septuple lauréat en Grand Chelem. 

« Tout tourne autour des tour­nois du Grand Chelem et de la néces­sité de donner le meilleur de soi‐même lors de ces quatre événe­ments. Je peux comprendre pour­quoi il a tenu ces propos. Les personnes qui le conseillent lui diront ce qu’il doit faire, et c’est mani­fes­te­ment ce qu’il ressent. Cela signi­fiera qu’il manquera certains tour­nois, mais l’essentiel, ce sont les tour­nois du Grand Chelem », a déclaré l’an­cien numéro 4 mondial, consul­tant pour Sky Sports, dans des propos relayés par Tennis365.

Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 12:36

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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