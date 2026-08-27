Alors qu’il vient de remporter à Cincinnati son premier titre en Masters 1000, et qu’il s’avance comme un outsider de cet US Open (30 août au 13 septembre), Arthur Fils n’a pas eu de chance du tout lors du tirage au sort du dernier Grand Chelem de l’année.
Le Français affrontera Stefanos Tsitsipas (aujourd’hui 53e mondial) dès le premier tour, pourrait retrouver Jiri Lehecka (19e) dès le troisième tour, puis Ben Shelton (9e) en huitièmes de finale, Carlos Alcaraz (3e) en quarts de finale, Novak Djokovic (5e) en demi‐finales et enfin, potentiellement Alexander Zverev (2e) en finale.
Un parcours potentiel assez dingue !
🚨OFFICIEL ! Le parcours théorique DINGUE d’Arthur Fils à l’US Open. 🇫🇷🫡— Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) August 27, 2026
1er tour – Tsitsipas
2e tour – Kennedy/Q
3e tour – Lehecka/Machac
Huitièmes – Shelton
Quarts – Alcaraz
Demies – Djokovic
Finale – Zverev
Jusqu’où ira le Français ? https://t.co/DyyriEVRs0 pic.twitter.com/8i1310Oew9
A noter que le 11e joueur mondial n’a encore jamais joué les quarts de finale en Grand Chelem, et n’a même atteint qu’une seule fois les huitièmes, à Wimbledon en 2024.
Publié le jeudi 27 août 2026 à 18:11