Alors qu’il vient de remporter à Cincinnati son premier titre en Masters 1000, et qu’il s’avance comme un outsider de cet US Open (30 août au 13 septembre), Arthur Fils n’a pas eu de chance du tout lors du tirage au sort du dernier Grand Chelem de l’année.

Le Français affron­tera Stefanos Tsitsipas (aujourd’hui 53e mondial) dès le premier tour, pour­rait retrouver Jiri Lehecka (19e) dès le troi­sième tour, puis Ben Shelton (9e) en huitièmes de finale, Carlos Alcaraz (3e) en quarts de finale, Novak Djokovic (5e) en demi‐finales et enfin, poten­tiel­le­ment Alexander Zverev (2e) en finale.

Un parcours poten­tiel assez dingue !

🚨OFFICIEL ! Le parcours théo­rique DINGUE d’Arthur Fils à l’US Open. 🇫🇷🫡



1er tour – Tsitsipas

2e tour – Kennedy/Q

3e tour – Lehecka/Machac

Huitièmes – Shelton

Quarts – Alcaraz

Demies – Djokovic

Finale – Zverev



Jusqu’où ira le Français ? https://t.co/DyyriEVRs0 pic.twitter.com/8i1310Oew9 — Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) August 27, 2026

A noter que le 11e joueur mondial n’a encore jamais joué les quarts de finale en Grand Chelem, et n’a même atteint qu’une seule fois les huitièmes, à Wimbledon en 2024.