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Tirage terrible pour Arthur Fils, vrai­ment très mal loti !

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il vient de remporter à Cincinnati son premier titre en Masters 1000, et qu’il s’avance comme un outsider de cet US Open (30 août au 13 septembre), Arthur Fils n’a pas eu de chance du tout lors du tirage au sort du dernier Grand Chelem de l’année.

Le Français affron­tera Stefanos Tsitsipas (aujourd’hui 53e mondial) dès le premier tour, pour­rait retrouver Jiri Lehecka (19e) dès le troi­sième tour, puis Ben Shelton (9e) en huitièmes de finale, Carlos Alcaraz (3e) en quarts de finale, Novak Djokovic (5e) en demi‐finales et enfin, poten­tiel­le­ment Alexander Zverev (2e) en finale. 

Un parcours poten­tiel assez dingue ! 

A noter que le 11e joueur mondial n’a encore jamais joué les quarts de finale en Grand Chelem, et n’a même atteint qu’une seule fois les huitièmes, à Wimbledon en 2024. 

Publié le jeudi 27 août 2026 à 18:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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