C’est la première belle histoire de cet US Open 2023. Titouan Droguet, le pension­naire de la French Touch Académy continue sa superbe aven­ture aux Etats‐Unis.

Après être parvenu à sortir des quali­fi­ca­tions, il a dominé l’Italien Musetti lors d’un match épique.

Interrogé par nos confrères de l’Equipe, Titouan a expliqué comment il était parvenu à se relancer après avoir éte mené deux sets à un.

« C’était la première fois que je jouais en cinq sets et j’ai essayé de gérer mes efforts, d’au­tant plus que j’ai tendance à cramper en fin de match. La perte du troi­sième set m’a fait mal à la tête. Je suis sorti du court pour faire un break et me remettre dedans. Je me suis dit qu’il fallait kiffer, il y avait une bonne ambiance, il fallait y aller »