La joueuse austra­lienne avait prévenu, elle allait rentrer sur le court comme si la foule était avec elle. Tout le mach malgré l’in­ten­sité du duel et ses incer­ti­tudes, elle n’a jamais changé sa ligne de conduite. Concentrée et précise, elle était prête pour réaliser l’ex­ploit et clore à sa manière la carrière de la plus grande joueuse de l’his­toire de ce sport.

En face Serena a égale­ment tout donné mais l’on savait aussi qu’Ajla aime beau­coup jouer en contre en s’ap­puyant sur la vitesse de la balle de son adversaire.

Au final l’Australienne s’im­pose donc en trois manches : 7–5, 6–7, 6–1 trans­for­mant le central en « cime­tière » pour quelques secondes juste avant que la sono envoie le célèbre tube de Tina Turner : Simply The best qui résume en deux mots la carrière de cette immense cham­pionne ponctué par 23 titres du Grand Chelem et bien d’autres choses encore.