Tommy Paul contre Carlos Alcaraz, acte 9.

Mené 6–2 dans les confron­ta­tions, l’Américain s’est exprimé en confé­rence de presse sur le fait de retrouver le tenant du titre au stade des huitièmes de finales de l’US Open.

« C’est fou de rejouer contre Carlos. Je dirais que c’est le joueur que j’ai le plus souvent affronté sur tout le circuit. Nous avons livré de grandes batailles, mais il m’a aussi infligé quelques défaites cuisantes. Lui et Sinner sont les grands domi­na­teurs et consti­tuent un véri­table test pour les autres. Je vais donner le meilleur de moi‐même, je veux jouer mon meilleur tennis car je sais que j’en aurai besoin pour le battre. »