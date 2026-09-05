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Tommy Paul, avant d’af­fronter Alcaraz en huitièmes de finale : « C’est fou de rejouer contre Carlos parce que je dirais que c’est le joueur que j’ai le plus souvent affronté sur tout le circuit »

Par
Thomas S
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Tommy Paul contre Carlos Alcaraz, acte 9.

Mené 6–2 dans les confron­ta­tions, l’Américain s’est exprimé en confé­rence de presse sur le fait de retrouver le tenant du titre au stade des huitièmes de finales de l’US Open. 

« C’est fou de rejouer contre Carlos. Je dirais que c’est le joueur que j’ai le plus souvent affronté sur tout le circuit. Nous avons livré de grandes batailles, mais il m’a aussi infligé quelques défaites cuisantes. Lui et Sinner sont les grands domi­na­teurs et consti­tuent un véri­table test pour les autres. Je vais donner le meilleur de moi‐même, je veux jouer mon meilleur tennis car je sais que j’en aurai besoin pour le battre. »

Publié le samedi 5 septembre 2026 à 08:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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