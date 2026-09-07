Tommy Paul n’a pas réussi à créer de véri­table diffi­culté sur la route de Carlos Alcaraz vers le titre.

Très précis et parti­cu­liè­re­ment rapide, l’Espagnol n’a laissé que très peu de chances à l’Américain, impo­sant une cadence et une agres­si­vité auxquelles Tommy Paul n’a jamais vrai­ment réussi à répondre.

En confé­rence de presse après sa défaite, l’Américain a d’ailleurs tenu à rendre hommage à son adver­saire. Il a reconnu qu’au vu du niveau affiché par Alcaraz, il aurait proba­ble­ment perdu même en produi­sant un bien meilleur tennis.

« J’avais la sensa­tion qu’il jouait à un niveau complè­te­ment diffé­rent du mien. J’aurais pu jouer beau­coup mieux et malgré tout perdre ce match.J’en parlais avec mon équipe juste après le match. C’est frus­trant parce que tu te dis : “Putain, c’est très diffi­cile de gagner ce genre de matchs contre lui.” Mais, en même temps, tu apprends énor­mé­ment » a déclaré Tommy Paul.