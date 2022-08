Super consul­tant et super coach de Félix Auger Aliassime, Toni Nadal s’est exprimé sur ce qu’il ressen­tait au sujet du Canadien.

« Je sens en lui un peu plus de tran­quillité au moment de jouer les points impor­tants, mais il a encore une grande marge de progres­sion. Des jeunes du top 10 mondial, c’est lui qui a la plus grande marge. On doit stabi­liser le jeu pour pouvoir gagner des chelems. »

Ses propos sont rassu­rants et s’il est vrai que Félix progresse, il faut bien avouer qu’il manque encore de constance et surtout d’un grand résultat.

Il reste que sur un format en cinq sets, sa puis­sance physique peut faire la diffé­rence d’au­tant que si on efface sa contre‐performance à Wimbledon, le Canadien a réalisé des matchs assez dantesques en Australie face à Medvedev et face à Nadal à Roland‐Garros.

Il faut donc main­te­nant qu’il parvienne à concré­tiser tout cela par des victoires marquantes. Vu le parcours qu’il peut accom­plir à New‐York par rapport à son tirage au sort, il a du pain sur la planche.