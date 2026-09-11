Récemment invité de l’émission Radioestadio Noche pour évoquer l’élimination de Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’US Open face à Ben Shelton, Toni Nadal a jeté son dévolu sur ce dernier pour soulever le trophée du vainqueur ce dimanche 13 septembre.
🎙️Toni Nadal— Radioestadio Noche (@RadioestadioN) September 9, 2026
« Claro que Shelton puede ganar a Zverev ; Shelton puede ganar a cualquiera. Tiene un saque muy difícil de devolver. Tiene poca disciplina de juego pero cuando está centrado…además lo jugadores norteamericanos se crecen cuando juegan en su país » pic.twitter.com/5SrnNrf1v8
« Bien sûr que Shelton peut battre Zverev ; Shelton peut battre n’importe qui. Son service est très difficile à renvoyer. Il manque un peu de discipline dans son jeu, mais quand il est concentré… En plus, les joueurs américains se surpassent quand ils jouent chez eux. »
Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 15:15