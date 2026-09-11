Récemment invité de l’émis­sion Radioestadio Noche pour évoquer l’éli­mi­na­tion de Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’US Open face à Ben Shelton, Toni Nadal a jeté son dévolu sur ce dernier pour soulever le trophée du vain­queur ce dimanche 13 septembre.

🎙️Toni Nadal



« Claro que Shelton puede ganar a Zverev ; Shelton puede ganar a cual­quiera. Tiene un saque muy difícil de devolver. Tiene poca disci­plina de juego pero cuando está centrado…además lo juga­dores nortea­me­ri­canos se crecen cuando juegan en su país » pic.twitter.com/5SrnNrf1v8 — Radioestadio Noche (@RadioestadioN) September 9, 2026

« Bien sûr que Shelton peut battre Zverev ; Shelton peut battre n’im­porte qui. Son service est très diffi­cile à renvoyer. Il manque un peu de disci­pline dans son jeu, mais quand il est concentré… En plus, les joueurs améri­cains se surpassent quand ils jouent chez eux. »