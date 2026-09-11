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Toni Nadal donne son favori avant les demi‐finales : « Il manque un peu de disci­pline dans son jeu, mais quand il est concentré, il peut battre n’im­porte qui »

Par
Thomas S
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF - Hommage Rafael Nadal

Récemment invité de l’émis­sion Radioestadio Noche pour évoquer l’éli­mi­na­tion de Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’US Open face à Ben Shelton, Toni Nadal a jeté son dévolu sur ce dernier pour soulever le trophée du vain­queur ce dimanche 13 septembre. 

« Bien sûr que Shelton peut battre Zverev ; Shelton peut battre n’im­porte qui. Son service est très diffi­cile à renvoyer. Il manque un peu de disci­pline dans son jeu, mais quand il est concentré… En plus, les joueurs améri­cains se surpassent quand ils jouent chez eux. »

Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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