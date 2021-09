Dans sa chro­nique dans El Pais, Toni Nadal n’épargne pas Stefanos Tsitsipas.

Pour lui, l’at­ti­tude du Grec n’est pas correct.

Il se souvient d’ailleurs d’une expé­rience vécue par son neveu face à Nishikori aux Jeux de Rio : « Je me souviens encore avec un certain dégoût de la situa­tion simi­laire dont Rafael a souf­fert lors du match pour la médaille de bronze contre le Japonais Kei Nishikori, lors des Jeux olym­piques de Rio de Janeiro. Après que mon neveu soit revenu de l’ar­rière pour égaliser le match à un set, il a dû supporter l’ab­sence flagrante de son adver­saire pendant 11 longues minutes. Bien plus long­temps que ce qui est auto­risé, et il n’a même pas été averti. Le joueur japo­nais a réussi à se remettre tant sur le plan émotionnel que physique et a remporté le match » a explique Toni avant d’en­foncer le clou..

« Je ne pense pas qu’un adepte de notre sport puisse imaginer Roger Federer ou Rafael, je ne vois pas pour­quoi, cher­cher des raccourcis extra‐sportifs pour obtenir la victoire »