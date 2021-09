Présent aux côtés de Félix Auger‐Aliassime depuis avril dernier, Toni Nadal essaie d’in­cul­quer plusieurs notions au Canadien. Après les leçons de philo­so­phie, place à la tech­nique et à la tactique. Et pour oncle Toni, FAA doit suivre l’exemple de ce que fait Rafael Nadal avant et pendant la frappe de balle.

« Pour moi, Félix doit se bouger plus avant de frapper la balle et pendant qu’il la frappe. C’est ce qu’a toujours très bien fait Rafael et, grâce à ça, il arrive presque à chaque fois à faire le meilleur coup possible. C’est ça que je cherche aussi avec Félix qui joue un peu trop de manière statique, et ça devient beau­coup plus diffi­cile parce que la marge d’er­reur est plus petite. Il est très rapide, très fort, il frappe très bien la balle. Il doit réussir à mettre la même inten­sité sur tous les points. Pas seule­ment sur certains points. »