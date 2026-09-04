S’il n’a cherché aucune excuse après avoir été balayé par le le lucky loser chinois, Yunchaokete Bu (124e), dès le premier tour de l’US Open (6−2, 6–1, 6–1), Rafael Jodar s’est un peu tendu en confé­rence de presse lors­qu’un jour­na­liste l’a inter­rogé sur le sujet sensible de ses lacets, qui lui a valu de nombreuses critiques ces derniers mois.

De passage sur Radioestadio Noche, dans l’émis­sion Onda Cero, Toni Nadal s’est permis de glisser un conseil à son jeune compatriote.

« Quand on est un jeune joueur qui fait une entrée fracas­sante sur le circuit comme l’a fait Jodar et qui suscite autant d’attentes, à 19 ans, il faut accepter les choses telles qu’elles sont, et si on te pose une ques­tion déli­cate, c’est normal, il ne faut pas t’en offus­quer », a déclaré l’oncle de Rafael Nadal.

Toni Nadal



« Cuando eres un joven que irrumpes con la fuerza que lo ha hecho Jódar y creas tantas expec­ta­tivas, con 19 años tienes que aceptar las cosas y si te preguntan algo incó­modo es normal, no te tienes que molestar » pic.twitter.com/agzG5hgZyp — Radioestadio Noche (@RadioestadioN) September 3, 2026

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