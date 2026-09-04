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Toni Nadal recadre le nouveau phéno­mène du circuit : « Si on te pose une ques­tion déli­cate, c’est normal, il ne faut pas t’en offusquer »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF - Hommage Rafael Nadal

S’il n’a cherché aucune excuse après avoir été balayé par le le lucky loser chinois, Yunchaokete Bu (124e), dès le premier tour de l’US Open (6−2, 6–1, 6–1), Rafael Jodar s’est un peu tendu en confé­rence de presse lors­qu’un jour­na­liste l’a inter­rogé sur le sujet sensible de ses lacets, qui lui a valu de nombreuses critiques ces derniers mois.

De passage sur Radioestadio Noche, dans l’émis­sion Onda Cero, Toni Nadal s’est permis de glisser un conseil à son jeune compatriote. 

« Quand on est un jeune joueur qui fait une entrée fracas­sante sur le circuit comme l’a fait Jodar et qui suscite autant d’attentes, à 19 ans, il faut accepter les choses telles qu’elles sont, et si on te pose une ques­tion déli­cate, c’est normal, il ne faut pas t’en offus­quer », a déclaré l’oncle de Rafael Nadal. 

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Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 17:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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