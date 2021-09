Très présent dans les médias depuis le début de la quin­zaine de part ses chro­niques qu’il écrit pour le quoti­dien espa­gnol El Pais, Toni Nadal, comme beau­coup d’ob­ser­va­teurs, s’est pris d’af­fec­tion pour son jeune compa­triote Carlos Alcaraz, tombeur de Tsitsipas et qualifié en quarts de finale pour sa première participation.

Alors que Carlos doit juste­ment affronter le joueur que Toni entraîne, Félix Auger‐Aliassime, pour une place dans le dernier carré ce mardi, le Majorquin a eu des mots très élogieux pour celui qu’on a souvent comparé à son neveu Rafael Nadal, notam­ment pour sa préco­cité. Extraits.

« Lorsque j’ana­lyse un joueur après une victoire de ce type (contre Tsitsipas, ndlr), la première ques­tion que je me pose est de savoir si le joueur en ques­tion a été obligé de faire des coups extra­or­di­naires pour vaincre son adver­saire, s’il a dû faire preuve d’un niveau qui n’est guère à sa portée habi­tuelle et si sa victoire répond avant tout au fait d’avoir joué au‐delà de ses possi­bi­lités. Dans ce match, je n’ai jamais eu cette impres­sion. Carlos a sans aucun doute joué un grand match, mais à aucun moment il ne m’a laissé le senti­ment que ce que je voyais ne pour­rait pas se répéter très souvent. C’est cela, pour moi, et le fait d’en­tre­voir son avenir, qui rend l’ex­ploit contre le Grec encore plus précieux. Je pense que, au cas où quel­qu’un aurait des doutes, il n’y a plus de doutes. Le tennis espa­gnol n’a pas seule­ment un horizon promet­teur, il a Carlos Alcaraz qui n’est pas seule­ment le joueur actuel mais proba­ble­ment le mieux placé pour succéder aux membres du Big Three sur la scène mondiale. »