Alors que Carlos Alcaraz dispu­tera ce dimanche soir (à partir de 22h) sa première finale dans un tournoi du Grand Chelem, Toni Nadal, qui est l’un des rares à avoir soutenu la compa­raison entre le jeune prodige et son neveu, Rafael Nadal, est revenu dans les colonnes d’El Pais sur un aspect très impor­tant d’un cham­pion : l’iden­tité de jeu.

« L’une des réus­sites des bons joueurs est d’ajuster leur style au modèle correct, c’est‐à‐dire de savoir quels sont les modèles les plus adaptés en fonc­tion des carac­té­ris­tiques que l’on possède. C’est ce que Rafael et moi avons essayé de faire dès le début de sa carrière de tennis. Même en ayant Carlos Moya comme joueur préféré, égale­ment comme figure proche, compa­triote et ami, dès son plus jeune âge, il était clair pour moi que le modèle de jeu que mon neveu devait suivre pour améliorer ses qualités natu­relles était un mélange du jeu de Thomas Muster et de Jimmy Connors. C’est aussi l’une des grandes vertus qu’Alcaraz chérit. Bien qu’il ait ouver­te­ment déclaré être un admi­ra­teur de Roger Federer, il a su voir que sa ligne de jeu devait suivre les mêmes chemins qui conti­nuent de guider mon neveu. »