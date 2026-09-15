Dans sa traditionnelle chronique pour El Pais après chaque tournoi du Grand Chelem, Toni Nadal a tenu à revenir sur la fameuse célébration manquée d’Alexander Zverev en finale de l’US Open contre Ben Shelton.
Pour rappel, persuadé de mener 5–1, alors qu’il y avait en réalité 6 jeux à 2, l’Allemand a mis plusieurs secondes à réaliser qu’il avait gagné avant de finalement lever les bras de manière précipitée.
« Au tennis, de nombreux entraîneurs conseillent à leurs joueurs de ne pas se focaliser sur le score, de jouer le point présent sans penser au précédent et de ne pas trop spéculer sur la suite. Lors de la finale, dont les images, largement diffusées à travers le monde, resteraient anecdotiques, nous avons vu l’Allemand pousser ces préceptes à l’extrême, jusqu’à remporter le championnat sans même s’en rendre compte. Après avoir réussi un service gagnant et empoché le point final, il n’a fait aucun geste et s’est dirigé vers le service adverse, persuadé que le match n’était pas terminé. La réaction du public l’a incité à regarder le tableau d’affichage et à réaliser qu’il venait de devenir le nouveau champion. »
Publié le mardi 15 septembre 2026 à 17:03