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Toni Nadal sur la célé­bra­tion manquée d’Alexander Zverev : « Au tennis, de nombreux entraî­neurs conseillent à leurs joueurs de ne pas se foca­liser sur le score. Nous avons vu l’Allemand pousser ces préceptes à l’extrême »

Par
Thomas S
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Dans sa tradi­tion­nelle chro­nique pour El Pais après chaque tournoi du Grand Chelem, Toni Nadal a tenu à revenir sur la fameuse célé­bra­tion manquée d’Alexander Zverev en finale de l’US Open contre Ben Shelton.

Pour rappel, persuadé de mener 5–1, alors qu’il y avait en réalité 6 jeux à 2, l’Allemand a mis plusieurs secondes à réaliser qu’il avait gagné avant de fina­le­ment lever les bras de manière précipitée. 

« Au tennis, de nombreux entraî­neurs conseillent à leurs joueurs de ne pas se foca­liser sur le score, de jouer le point présent sans penser au précé­dent et de ne pas trop spéculer sur la suite. Lors de la finale, dont les images, large­ment diffu­sées à travers le monde, reste­raient anec­do­tiques, nous avons vu l’Allemand pousser ces préceptes à l’ex­trême, jusqu’à remporter le cham­pionnat sans même s’en rendre compte. Après avoir réussi un service gagnant et empoché le point final, il n’a fait aucun geste et s’est dirigé vers le service adverse, persuadé que le match n’était pas terminé. La réac­tion du public l’a incité à regarder le tableau d’af­fi­chage et à réaliser qu’il venait de devenir le nouveau champion. »

Publié le mardi 15 septembre 2026 à 17:03

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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