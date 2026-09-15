Dans sa tradi­tion­nelle chro­nique pour El Pais après chaque tournoi du Grand Chelem, Toni Nadal a tenu à revenir sur la fameuse célé­bra­tion manquée d’Alexander Zverev en finale de l’US Open contre Ben Shelton.

Pour rappel, persuadé de mener 5–1, alors qu’il y avait en réalité 6 jeux à 2, l’Allemand a mis plusieurs secondes à réaliser qu’il avait gagné avant de fina­le­ment lever les bras de manière précipitée.

« Au tennis, de nombreux entraî­neurs conseillent à leurs joueurs de ne pas se foca­liser sur le score, de jouer le point présent sans penser au précé­dent et de ne pas trop spéculer sur la suite. Lors de la finale, dont les images, large­ment diffu­sées à travers le monde, reste­raient anec­do­tiques, nous avons vu l’Allemand pousser ces préceptes à l’ex­trême, jusqu’à remporter le cham­pionnat sans même s’en rendre compte. Après avoir réussi un service gagnant et empoché le point final, il n’a fait aucun geste et s’est dirigé vers le service adverse, persuadé que le match n’était pas terminé. La réac­tion du public l’a incité à regarder le tableau d’af­fi­chage et à réaliser qu’il venait de devenir le nouveau champion. »