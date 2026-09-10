Récemment invité de l’émission, Radioestadio Noche, afin de revenir sur la défaite retentissante de Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’US Open face à Ben Shelton, Toni Nadal a tenu à retenir le positif d’une telle prestation, alors que l’Espagnol n’avait plus joué depuis près de cinq mois suite à sa blessure au poignet.
🎙️Toni Nadal— Radioestadio Noche (@RadioestadioN) September 9, 2026
« A Carlos Alcaraz le ha faltado un pelín de suerte y esos problemas, no sé si intestinales, en el segundo y tercer set…ha podido ganar cualquiera de los dos » pic.twitter.com/x5NWJw5dOg
« Carlos Alcaraz a manqué d’un tout petit peu de chance et a connu ces problèmes, je ne sais pas s’il s’agissait de problèmes intestinaux, au cours des deuxième et troisième sets… N’importe lequel des deux aurait pu l’emporter. Il doit repartir avec de bonnes impressions : quatre mois sans compétition, c’est long. Il peut être satisfait de son jeu et de la façon dont son poignet a tenu le coup. »
Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 14:44