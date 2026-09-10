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Toni Nadal sur la défaite d’Alcaraz contre Ben Shelton : « Carlos a manqué d’un tout petit peu de chance. N’importe lequel des deux aurait pu l’emporter »

Par
Thomas S
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Récemment invité de l’émis­sion, Radioestadio Noche, afin de revenir sur la défaite reten­tis­sante de Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’US Open face à Ben Shelton, Toni Nadal a tenu à retenir le positif d’une telle pres­ta­tion, alors que l’Espagnol n’avait plus joué depuis près de cinq mois suite à sa bles­sure au poignet. 

« Carlos Alcaraz a manqué d’un tout petit peu de chance et a connu ces problèmes, je ne sais pas s’il s’agis­sait de problèmes intes­ti­naux, au cours des deuxième et troi­sième sets… N’importe lequel des deux aurait pu l’emporter. Il doit repartir avec de bonnes impres­sions : quatre mois sans compé­ti­tion, c’est long. Il peut être satis­fait de son jeu et de la façon dont son poignet a tenu le coup. »

Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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