Récemment invité de l’émis­sion, Radioestadio Noche, afin de revenir sur la défaite reten­tis­sante de Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’US Open face à Ben Shelton, Toni Nadal a tenu à retenir le positif d’une telle pres­ta­tion, alors que l’Espagnol n’avait plus joué depuis près de cinq mois suite à sa bles­sure au poignet.

🎙️Toni Nadal



« A Carlos Alcaraz le ha faltado un pelín de suerte y esos problemas, no sé si intes­ti­nales, en el segundo y tercer set…ha podido ganar cual­quiera de los dos » pic.twitter.com/x5NWJw5dOg — Radioestadio Noche (@RadioestadioN) September 9, 2026

« Carlos Alcaraz a manqué d’un tout petit peu de chance et a connu ces problèmes, je ne sais pas s’il s’agis­sait de problèmes intes­ti­naux, au cours des deuxième et troi­sième sets… N’importe lequel des deux aurait pu l’emporter. Il doit repartir avec de bonnes impres­sions : quatre mois sans compé­ti­tion, c’est long. Il peut être satis­fait de son jeu et de la façon dont son poignet a tenu le coup. »