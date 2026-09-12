Le quart de finale oppo­sant Carlos Alcaraz à Ben Shelton avait livré toutes ses promesses. Un combat tita­nesque emme­nant les deux prota­go­nistes au bout de la nuit, à 3 h 33 du matin (7−6, 1–6, 3–6, 6–1, 6–7). Si les fans présents en ont eu pour leur argent, la situa­tion pose un véri­table problème pour l’in­té­grité physique des athlètes voyant leur processus de récu­pé­ra­tion complè­te­ment bouleversé.

L’affaire est devenue le sujet brûlant de la quin­zaine, Rennae Stubbs et Marion Bartoli ont fait part de leurs propo­si­tions pour éviter de nouveaux cas de figure à l’avenir. Très attentif sur cet US Open, Toni Nadal a lui aussi fait part de ses idées à ce problème. Dans les colonnes d’El Pais, le Majorquin avance que raccourcir les matchs pour­rait être la solu­tion. Seulement, les méthodes employées pour­raient créer la discorde.

« Une option me vient à l’esprit, il s’agirait de limiter la durée des matchs. Autrement dit, faire en sorte, d’une manière ou d’une autre, que les matchs ne s’éternisent pas. Jouer direc­te­ment les matchs au meilleur des trois sets, comme c’est le cas chez les femmes ? Ce serait clai­re­ment une bonne alter­na­tive, mais cela irait à l’encontre de l’essence même et de la tradi­tion des quatre tour­nois du Grand Chelem, où les hommes jouent au meilleur des cinq sets. Ou peut‐être disputer un super tie‐break en cas d’égalité à deux sets partout ?

Des réflexions qui devraient être portées à une table où l’on prend de vraies déci­sions. Il faudra rester atten­tifs et voir si, d’ici l’année prochaine, quelqu’un s’est assis à cette table. »