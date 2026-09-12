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Toni Nadal sur les matchs tardifs : « Une option me vient à l’esprit, il s’agirait de limiter la durée des matchs. Jouer direc­te­ment les matchs au meilleur des trois sets ? Disputer un super tie‐break en cas d’égalité à deux sets partout ? »

Par
Jean Muller
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF - Hommage Rafael Nadal

Le quart de finale oppo­sant Carlos Alcaraz à Ben Shelton avait livré toutes ses promesses. Un combat tita­nesque emme­nant les deux prota­go­nistes au bout de la nuit, à 3 h 33 du matin (7−6, 1–6, 3–6, 6–1, 6–7). Si les fans présents en ont eu pour leur argent, la situa­tion pose un véri­table problème pour l’in­té­grité physique des athlètes voyant leur processus de récu­pé­ra­tion complè­te­ment bouleversé. 

L’affaire est devenue le sujet brûlant de la quin­zaine, Rennae Stubbs et Marion Bartoli ont fait part de leurs propo­si­tions pour éviter de nouveaux cas de figure à l’avenir. Très attentif sur cet US Open, Toni Nadal a lui aussi fait part de ses idées à ce problème. Dans les colonnes d’El Pais, le Majorquin avance que raccourcir les matchs pour­rait être la solu­tion. Seulement, les méthodes employées pour­raient créer la discorde.

« Une option me vient à l’esprit, il s’agirait de limiter la durée des matchs. Autrement dit, faire en sorte, d’une manière ou d’une autre, que les matchs ne s’éternisent pas. Jouer direc­te­ment les matchs au meilleur des trois sets, comme c’est le cas chez les femmes ? Ce serait clai­re­ment une bonne alter­na­tive, mais cela irait à l’encontre de l’essence même et de la tradi­tion des quatre tour­nois du Grand Chelem, où les hommes jouent au meilleur des cinq sets. Ou peut‐être disputer un super tie‐break en cas d’égalité à deux sets partout ?
Des réflexions qui devraient être portées à une table où l’on prend de vraies déci­sions. Il faudra rester atten­tifs et voir si, d’ici l’année prochaine, quelqu’un s’est assis à cette table. »

Publié le samedi 12 septembre 2026 à 12:02

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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