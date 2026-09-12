Le quart de finale opposant Carlos Alcaraz à Ben Shelton avait livré toutes ses promesses. Un combat titanesque emmenant les deux protagonistes au bout de la nuit, à 3 h 33 du matin (7−6, 1–6, 3–6, 6–1, 6–7). Si les fans présents en ont eu pour leur argent, la situation pose un véritable problème pour l’intégrité physique des athlètes voyant leur processus de récupération complètement bouleversé.
L’affaire est devenue le sujet brûlant de la quinzaine, Rennae Stubbs et Marion Bartoli ont fait part de leurs propositions pour éviter de nouveaux cas de figure à l’avenir. Très attentif sur cet US Open, Toni Nadal a lui aussi fait part de ses idées à ce problème. Dans les colonnes d’El Pais, le Majorquin avance que raccourcir les matchs pourrait être la solution. Seulement, les méthodes employées pourraient créer la discorde.
« Une option me vient à l’esprit, il s’agirait de limiter la durée des matchs. Autrement dit, faire en sorte, d’une manière ou d’une autre, que les matchs ne s’éternisent pas. Jouer directement les matchs au meilleur des trois sets, comme c’est le cas chez les femmes ? Ce serait clairement une bonne alternative, mais cela irait à l’encontre de l’essence même et de la tradition des quatre tournois du Grand Chelem, où les hommes jouent au meilleur des cinq sets. Ou peut‐être disputer un super tie‐break en cas d’égalité à deux sets partout ?
Des réflexions qui devraient être portées à une table où l’on prend de vraies décisions. Il faudra rester attentifs et voir si, d’ici l’année prochaine, quelqu’un s’est assis à cette table. »
Publié le samedi 12 septembre 2026 à 12:02