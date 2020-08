Court Arthur Ashe

A partir de 12h (18h, heure française)

[1] Karolina Pliskova (CZE) bat Anhelina Kalinina (UKR) 6-4 6-0

Kevin Anderson (RSA) vs [5] Alexander Zverev (GER)

A partir de 19h (1h, heure française)

[1] Novak Djokovic (SRB) vs Damir Dzumhur (BIH)

[4] Naomi Osaka (JPN) vs Misaki Doi (JPN)

Court Louis Armstrong Stadium

A partir de 11h (17h, heure française)

[17] Angelique Kerber (GER) bat Ajla Tomlijanovic (AUS) 6-4 6-4

[12] Denis Shapovalov (CAN) vs Sebastian Korda (USA)

Cori Gauff (USA) vs [31] Anastasija Sevastova (LAT)

Steve Johnson (USA) vs [16] John Isner (USA)

Tatjana Maria (GER) vs [13] Alison Riske (USA)

Court 4

A partir de 11h (17h, heure française)

Aliaksandra Sasnovich (BLR) bat Francesca Di Lorenzo (USA) 2-6 7-6(6) 6-0

[32] Adrian Mannarino (FRA) vs Lorenzo Sonego (ITA)

[24] Magda Linette (POL) vs Maddison Inglis (AUS)

Madison Brengle (USA) vs Lesia Tsurenko (UKR)

Pedro Martinez (ESP) vs [28] Jan-Lennard Struff (GER)

Court 5

A partir de 11h (17h, heure française)

Cameron Norrie (GBR) bat [9] Diego Schwartzman (ARG) 3-6 4-6 6-2 6-1 7-5

Dominik Köpfer (GER) vs [19] Taylor Fritz (USA)

Kyle Edmund (GBR) vs Alexander Bublik (KAZ)

Robin Montgomery (USA) vs Yulia Putintseva (KAZ,23)

Marie Bouzkova (CZE) vs Jessica Pegula (USA)

Court 6

A partir de 11h (17h, heure française)

Jordan Thompson (AUS) bat Stefano Travaglia (ITA) 6-3 6-4 4-6 6-2

Peter Gojowczyk (GER) vs [24] Hubert Hurkacz (POL)

Kateryna Kozlova (UKR) vs Whitney Osuigwe (USA)

Viktorija Golubic (SUI) vs Vera Lapko (BLR)

Irina Khromacheva (RUS) vs Shelby Rogers (USA)

Court 7

A partir de 11h (17h, heure française)

[12] Marketa Vondrousova (CZE) bat Greet Minnen (BEL) 6-1 6-4

Caroline Garcia (FRA) bat Jasmine Paolini (ITA) 6-3 6-2

Mohammed Safwat (EGY) vs Gilles Simon (FRA)

Marcos Giron (USA) vs Marc Polmans (AUS)

[32] Rebecca Peterson (SWE) vs Kristen Flipkens (BEL)

Court 8

A partir de 11h (17h, heure française)

Alejandro Davidovich Fokina (ESP) bat Dennis Novak (AUT) 3-6 6-4 6-3 1-6 6-0

Paolo Lorenzi (ITA) vs Brandon Nakashima (USA)

Usue Maitane Arconada (USA) vs Kaja Juvan (SLO)

Astra Sharma (AUS) vs [19] Dayana Yastremska (UKR)

Joao Sousa (POR) vs Michael Mmoh (USA)

Court 9

A partir 11h (heure française)

Juan Ignacio Londero (ARG) bat Evgeny Donskoy (RUS) 6-3 6-3 7-5

Anna-Lena Fredsam (GER) bat Caroline Dolehide (USA) 6-2 6-2

Maxime Cressy (USA) vs Jozef Kovalik (SVK)

Frederico Gaio (ITA) vs Ricardas Berankis (LTU)

[11] Elena Rybakina (KAZ) vs Katarina Zavatska (UKR)

Court 11

A partir de 11h (17h, heure française)

[27] Borna Coric (CRO) bat Pablo Andújar (ESP) 7-5 6-3 6-1

[20] Pablo Carreno-Busta (ESP) vs Yasutaka Uchiyama (JPN)

Tereza Martincova (CZE) vs [8] Petra Martic (CRO)

Ulises Blanch (USA) vs [13] Cristian Garin (CHI)

Anna Blinkova (RUS) vs [28] Jennifer Brady (USA)

Court 12

A partir de 11h (17h, heure française)

Egor Gerasimov (BLR) bat [18] Dusan Lajovic (SRB) 6-1 4-6 6-4 6-4

Jack Sock (USA) vs Pablo Cuevas (URU)

Kateryna Bondarenko (UKR) vs Allie Kiick (USA)

[26] Filip Krajinovic (SRB) vs Mikael Ymer (SWE)

Ann Li (USA) vs Arantxa Rus (NED)

Court 14

A partir de 11h (17h, heure française)

Federico Coria (ARG) bat Jason Jung (TPE) 2-6 4-6 6-4 6-1 2-0 puis abandon

Mitchell Krueger (USA) vs Pedro Sousa (POR)

Thai-Son Kwiatkowski (USA) vs Soonwoo Kwon (KOR)

Catherine Bellis (USA) vs Tamara Korpatsch (GER)

Camilia Giorgi (ITA) vs Alison Van Uytvanck (BEL)

Court 15

A partir de 11h (17h, heure française)

Varvara Gracheva (RUS) bat Paula Badosa (ESP) 6-4 7-5

Danka Kovinic (MNE) bat Lizette Cabrera (AUS) 6-4 3-6 6-2

Marta Kostyuk (UKR) vs Daria Kasatkina (RUS)

Attila Balazs (HUN) vs Mikhaïl Kukushkin (KAZ)

Lloyd Harris (RSA) vs Marco Cecchinato (ITA)

Court 17

A partir de 11h (17h, heure française)

Kristiana Mladenovic bat Hailey Baptiste (USA) 7-5 6-2

[6] Petra Kvitova (CZE) bat Irina Camelia Begu (ROU) 6-3 6-2

[4] Stefanos Tsitsipas (GRE) vs Albert Ramos Vinolas (ESP)

Danielle Collins (USA) vs [14] Anett Kontaveit (EST)

Reilly Opelka (USA) vs [7] David Goffin (BEL)