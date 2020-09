Le parcours de @DaniilMedwed pour atteindre les 1/2 finales :

▪️ 1er T vs Delbonis | N°79 | 6/1 6/2 6/4

▪️ 2ème T vs O'Connell | N°116 | 6/3 6/2 6/4

▪️ 3ème T vs Wolf | N°138 | 6/3 6/3 6/2

▪️ 1/8 vs Tiafoe | N°82 | 6/4 6/1 6/0

▪️ 1/4 vs Rublev | N°14 | 7/6 6/3 7/6



➡️0 set concédé pic.twitter.com/cvIwHPLr1N