En confé­rence de presse après sa terrible défaite contre Barbora Krejcikova en huitièmes de finale de l’US Open (1−6, 7–6[13], 6–3), Taylor Townsend a raconté comment son fils lui avait remonté le moral.

« Il m’a dit : ‘Hé maman, allons nous entraîner ensemble.’ Je lui ai répondu : ‘Monsieur, je viens de jouer pendant trois heures. Je ne veux pas m’en­traîner.’ Et il a rétorqué Bravo, maman.’ Je lui ai dit : ‘Merci, A.J., mais j’ai perdu.’ Il m’a répondu : ‘Ce n’est pas grave.’ Je me suis dit : ‘C’est ça, l’at­ti­tude qu’il faut avoir.’ J’essaie donc de l’adopter. »