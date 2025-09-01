En conférence de presse après sa terrible défaite contre Barbora Krejcikova en huitièmes de finale de l’US Open (1−6, 7–6[13], 6–3), Taylor Townsend a raconté comment son fils lui avait remonté le moral.
« Il m’a dit : ‘Hé maman, allons nous entraîner ensemble.’ Je lui ai répondu : ‘Monsieur, je viens de jouer pendant trois heures. Je ne veux pas m’entraîner.’ Et il a rétorqué Bravo, maman.’ Je lui ai dit : ‘Merci, A.J., mais j’ai perdu.’ Il m’a répondu : ‘Ce n’est pas grave.’ Je me suis dit : ‘C’est ça, l’attitude qu’il faut avoir.’ J’essaie donc de l’adopter. »
