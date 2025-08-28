Taylor n’a pas voulu que l’al­ter­ca­tion avec Ostapenko gâche son plaisir. Elle a donc fêté cela comme il se doit sur le court en remer­ciant le public. Par la suite, elle a répondu aux ques­tions sur le court en restant assez sobre. En confé­rence de presse, elle a eu plus de temps pour préciser les choses.

« Elle m’a dit que je n’avais ni éduca­tion ni classe… S’il y avait des sous‐entendus raciaux… c’est à elle d’en parler… Je laisse ma raquette parler… Elle a fait ses valises et elle est partie, je suis là… Je ne me sens pas offensée… Je suis fière de la manière dont j’ai géré la situa­tion. Elle a fait tout son possible pour essayer de briser l’élan. Parfois, les gens font cela, mais c’est comme ça. Je n’ai pas reculé, car vous n’allez pas m’insulter. »