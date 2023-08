Après s’être entrainée et fait le voyage jusqu’aux Etats‐Unis, Paula Badosa a fina­le­ment pris la déci­sion ce samedi de déclarer forfait pour l’US Open et de mettre fin à sa saison… Toujours victime de problèmes physiques qui l’empêchent de concourir libre­ment et sans gêne, la joueuse doit à nouveau rater un gros rendez‐vous. Déjà forfait pour l’Open d’Australie et Roland Garros, la joueuse n’a prati­que­ment pas joué cette saison… c’est donc une nouvelle décep­tion pour Badosa qui a fait cette annonce via son compte Twitter :

« Bonjour à tous, je voulais vous tenir au courant de ma situa­tion avec ma bles­sure… Après avoir lutté pendant de nombreux mois pour reprendre la compé­ti­tion, je mets fin à ma saison. Ceux d’entre vous qui me connaissent savent à quel point j’aime la compé­ti­tion et combien il a été diffi­cile de prendre cette déci­sion. Nous avons tout essayé avec mon équipe mais la douleur ne me permet pas d’aller de l’avant. Merci aux personnes qui sont toujours à mes côtés dans ces moments difficiles.

A l’année prochaine, plus forte que jamais. »