Lors d’un long entretien radio accordé au site serbe Sportklub, le joueur serbe Viktor Troicki s’est largement exprimé au sujet de la sanction pour dopage dont il a été victime selon lui. « Ils voulaient m’abattre » a assuré le natif de Belgrade.

Mais son interview est surtout intéressante pour ce qu’il a évoqué au sujet de la saison qui doit reprendre bientôt : « Ce n’est pas officiel, mais tout sera probablement annulé. Ce n’est pas réaliste en ce moment, la situation s’aggrave partout dans le monde, pas seulement dans notre pays. La situation en Amérique est la pire à ce jour. Il n’est pas réaliste de jouer quoi que ce soit maintenant. Les Sud-Américains ne peuvent voyager nulle part, ni nous ne le pouvons pour le moment. Il ne serait pas juste de reprendre, que quelqu’un puisse participer et que d’autres ne puissent pas le faire. Je ne pense pas que l’on puisse jouer au tennis comme cela se fait dans d’autres sports et ligues, qui doivent prendre fin à cause de droits télévisés importants. L’US Open subira de grosses pertes, ils n’avaient pas d’assurance comme Wimbledon. Mais je n’ai pas peur pour eux. Je suis sûr que l’US Open s’en remettra. »