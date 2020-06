Lors du zoom géant organisé ce mercredi 10 juin par l’ATP, 400 joueurs étaient présents devant leur écran. Andrea Gaudenzi, patron de l’ATP, a présenté les différents scénarios pour la suite de la saison 2020 et notamment ceux de l’US Open. La première piste est de faire jouer le Masters 1000 de Cincinnati (15 au 23 août) et l’US Open sur le même site, au Billie Jean King National Tennis Center de New York. Le Grand Chelem new-yorkais ne pourrait alors organiser les qualifications et le tableau de double serait réduit.

La deuxième hypothèse est d’annuler Cincinnati et de permettre à l’US Open d’avoir un tournoi complet. Enfin la troisième option qui paraissait dernièrement peu probable : annuler l’US Open. La décision sera communiquée lundi 15 juin comme cela a été toujours évoqué par le passé.