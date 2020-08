De nombreux joueurs ont décidé de ne pas se rendre à New York pour l’US Open. Parmi eux, Rafael Nadal et Roger Federer.

Stefanos Tsitsipas a réagi à leur absence en conférence de presse : « Je sens que Nadal a donné plus de priorité à Roland Garros et a donc décidé de ne pas voyager ici. Roger de son côté est blessé et on savait déjà qu’il n’allait pas jouer pour le reste de la saison. Je pense que pour les joueurs de tennis c’est bien qu’ils ne soient pas là pour avoir plus d’occasions de jouer un bon rôle, mais pour le tournoi, c’est une grande perte. Ce sont deux grands joueurs et quand ils jouent, les tournois sont totalement différents », a déclaré le Grec, qui tentera de remporter son premier Grand Chelem.