Dans des propos relayés par The Tennis Gazette après sa victoire contre le Français Alexandre Muller au premier tour de l’US Open (4−6, 6–0, 6–1, 7–6[5]), Stefanos Tsitsipas a exprimé son soulagement.

« Cela me remet dans une bonne posi­tion. Cette victoire redy­na­mise mon jeu, elle m’ap­porte une nouvelle vita­lité et m’aide à me sentir à nouveau vivant sur le court de tennis. Je trouve que c’est une victoire très impor­tante pour moi, car je n’en ai pas eu beau­coup ces derniers temps. »

Le Grec affron­tera Daniel Altmaier (56e mondial) au deuxième tour.