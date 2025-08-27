AccueilUS OpenTsitsipas : "Cette victoire m'aide à me sentir à nouveau vivant sur...
US Open

Tsitsipas : « Cette victoire m’aide à me sentir à nouveau vivant sur le court de tennis »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

10

Dans des propos relayés par The Tennis Gazette après sa victoire contre le Français Alexandre Muller au premier tour de l’US Open (4−6, 6–0, 6–1, 7–6[5]), Stefanos Tsitsipas a exprimé son soulagement. 

« Cela me remet dans une bonne posi­tion. Cette victoire redy­na­mise mon jeu, elle m’ap­porte une nouvelle vita­lité et m’aide à me sentir à nouveau vivant sur le court de tennis. Je trouve que c’est une victoire très impor­tante pour moi, car je n’en ai pas eu beau­coup ces derniers temps. »

Le Grec affron­tera Daniel Altmaier (56e mondial) au deuxième tour. 

Publié le mercredi 27 août 2025 à 16:18

