Dans des propos relayés par The Tennis Gazette après sa victoire contre le Français Alexandre Muller au premier tour de l’US Open (4−6, 6–0, 6–1, 7–6[5]), Stefanos Tsitsipas a exprimé son soulagement.
« Cela me remet dans une bonne position. Cette victoire redynamise mon jeu, elle m’apporte une nouvelle vitalité et m’aide à me sentir à nouveau vivant sur le court de tennis. Je trouve que c’est une victoire très importante pour moi, car je n’en ai pas eu beaucoup ces derniers temps. »
Le Grec affrontera Daniel Altmaier (56e mondial) au deuxième tour.
Publié le mercredi 27 août 2025 à 16:18