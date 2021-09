Stefanos Tsitsipas n’a pas pu contrôler la fougue, ou plutôt la foudre, de Carlos Alcaraz. Alors que la bulle infligée par le Grec à la pépite du tennis espa­gnol dans le quatrième lais­sait présager une fin de match à son avan­tage, il n’en a rien été. Le joueur de 18 ans a stupéfié le numéro 3 mondial.

« Sa vitesse de balle est incroyable. Je n’ai jamais vu quel­qu’un frapper la balle aussi fort. Il m’a fallu du temps pour ajuster mon jeu et m’ha­bi­tuer au sien. C’était l’un de ces matchs où, à un certain moment, vous jouez le jeu de votre adver­saire. Après l’in­croyable quatrième set de ma part, domi­nant et agressif, je ne m’at­ten­dais pas à ce qu’il joue comme ça dans le cinquième. Il a joué sans peur. Je n’ai jamais vu quel­qu’un jouer un cinquième set comme celui‐ci, vrai­ment. Il contrô­lait tout ! C’était censé être mon match, que je ne devais pas perdre. Je vais apprendre de cela. Il est jeune, il s’est battu et il n’a pas baissé les bras », a assuré Stefanos Tsitsipas

Impressionné par la « constance » et la « pres­sion » mise par le jeune espa­gnol, le Grec le voit à coup sûr comme « un grand candidat pour gagner des Grands Chelems au cours des prochaines années ».