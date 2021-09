C’est sans aucun doute l’af­fiche de cette première journée du troi­sième tour à Flushing Meadows : Stefanos Tsitsipas face à Carlos Alcaraz.

Bousculé pour son entrée en lice par Andy Murray puis plus serein face à Mannarino au deuxième tour, le Grec est en train de monter en puis­sance sur cet US Open. Si l’on oublie les nombreuses réac­tions vis‐à‐vis de ses longues pauses toilette, le 3e joueur mondial est le grand favori de son duel face au jeune espagnol.

Ce dernier, qui réalise déjà sa meilleure perfor­mance en Grand Chelem sur dur, arrive gonflé à bloc après deux victoires très solides sur Cameron Norrie et le Français Arthur Rinderknech. Seules ombres au tableau pour le protégé de Juan Carlos Ferrero, son inex­pé­rience et son jeu à risque. S’il parvient à tenir dans l’échange et à physi­que­ment riva­liser avec le Grec, on pour­rait bien assister à une rencontre de haute volée.