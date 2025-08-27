A l’issue de sa belle victoire face à Alexandre Müller (4−6, 6–1, 6–0, 7–6) où il a été vraiment impressionnant durant deux sets, Stefanos était heureux et soulagé car ce succès stoppait une série plutôt négative de défaites surprises.
se lo ve tan feliz 😭🫶🏻 pic.twitter.com/Limg2FMSF8— dee 🐬 (@tsitsidees) August 26, 2025
Du coup, pour fêter ce succès, Tsitsipas a décidé de faire un petit clin d’oeil à Carlos Alcaraz. On attend maintenant avec impatience la réponse Carlitos.
Publié le mercredi 27 août 2025 à 10:45