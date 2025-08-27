AccueilUS OpenTsitsipas enfin performant chambre Alcaraz !
Tsitsipas enfin perfor­mant chambre Alcaraz !

A l’issue de sa belle victoire face à Alexandre Müller (4−6, 6–1, 6–0, 7–6) où il a été vrai­ment impres­sion­nant durant deux sets, Stefanos était heureux et soulagé car ce succès stop­pait une série plutôt néga­tive de défaites surprises. 

Du coup, pour fêter ce succès, Tsitsipas a décidé de faire un petit clin d’oeil à Carlos Alcaraz. On attend main­te­nant avec impa­tience la réponse Carlitos.

Publié le mercredi 27 août 2025 à 10:45

