Tombeur surprise d’Arthur Fils, au premier tour de l’US Open, alors qu’il était mené 6–4, 5–2, Stefanos Tsitsipas a signé l’une des performances de cette journée de lundi.
Presque euphorique lors de son passage en conférence de presse d’après match, le Grec a notamment été interrogé sur son « viel ami », Nick Kyrgios, qui a récemment été contrôlé positif à la benzoylecgonine, un métabolite de la cocaïne. Une substance interdite par l’Agence Mondiale Antidopage en raison de ses propriétés stimulantes.
Et visiblement, le Grec n’était pas vraiment surpris, bien au contraire.
« J’étais au courant avant l’annonce. Moi‐même, j’étais au courant ; je suis surpris que cela arrive si tard. Je vais vous dire la vérité. J’étais au courant de tout ça avant même l’annonce officielle, et quand je l’ai vu sur les réseaux sociaux, je me suis dit : ‘C’est parti’. Honnêtement, je m’y attendais un peu », a déclaré le double finaliste en Grand Chelem ce lundi. « Je savais que ces choses se passaient en dehors des courts. Je vous le dis. Je ne vais pas essayer de couvrir quelqu’un dont je connais la vérité. Je me considère comme quelqu’un d’agréable avec tout le monde, mais ce sont des comportements que j’ai personnellement constatés sur le circuit et que d’autres personnes dans ce même milieu m’ont rapportés. »
Publié le lundi 31 août 2026 à 23:34