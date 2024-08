Après sa défaite au premier tour de l’US Open contre Thanasi Kokkinakis, Stefanos Tsitsipas a d’abord fait un aveu boule­ver­sant avant de répondre à une ques­tion sur un poten­tiel burn‐out.

« Je ne sais vrai­ment pas. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas psycho­logue ou psychiatre, mais j’ai déjà eu ces discus­sions avec certaines personnes à qui j’ai parlé et j’ai l’im­pres­sion que j’ai une sorte de burn‐out de longue durée. Je le ressens depuis le début de l’année. J’ai l’im­pres­sion que c’est un type de burn‐out qui s’est déjà produit, que vous arrê­tiez ou non, et qu’il ne va pas se réparer ou se régé­nérer simple­ment parce que vous prenez des vacances ou que vous restez loin des courts. J’ai l’im­pres­sion que c’est quelque chose qui a continué, que je sois ou non hors du tennis. »