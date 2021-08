Dans une belle inter­view accordée à l’Equipe Magazine ce samedi, Stefanos Tsitsipas, qui aime cet exer­cice, dévoile sa person­na­lité tout en entre­te­nant aussi l’idée qu’il est un person­nage à part, que seul le tennis ne remplit pas son existence.

Un discours inté­res­sant mais qui peut aussi l’amener à se dessiner un destin mondial presque utopique.

« C’est ma nature très compé­ti­trice qui prend le dessus, mon envie de montrer que j’ai peut‐être quelque chose de spécial que les autres n’ont pas. Pas pour attirer l’at­ten­tion sur moi, non, juste montrer ce dont je suis capable et, pardon si cela peut paraître gran­di­lo­quent, laisser une trace sur cette terre. Qu’il reste quelque chose derrière moi qui peut rendre peut‐être le monde meilleur, et pas unique­ment grâce à mon tennis », a expliqué le Grec.

Un beau programme qui débute déjà par marquer le tennis avec des titres en Grand Chelem. Même s’il n’est pas favori à l’US Open, il a les armes pour créer l’exploit.