Tombeur d’Arthur Fils (11e mondial), Lloyd Harris (139e mondial) et au troisième tour de Jiri Lehecka, 14e mondial (2–6, 6–1, 7–6, 6–1), Stefanos Tsitsipas s’est qualifié pour la première fois de sa carrière en huitièmes de finale de l’US Open.
Et le Grec s’apprête désormais à défier l’un des outsiders du tournoi, Ben Shelton (9e mondial), qu’il a battu lors de le seul duel en 2023 à Cincinnati (7−6, 7–6).
Néanmoins, le double finaliste en Grand Chelem sait que la donne a bien changé en trois ans.
« Il s’est énormément amélioré depuis la dernière fois que j’ai joué contre lui. Il était en pleine ascension lorsque je l’ai affronté à Cincinnati il y a quelques années. J’ai remarqué une amélioration dans son jeu. Il a également gagné en maturité. À l’époque, c’était encore un jeune joueur, relativement nouveau sur le circuit. Il a pris de l’assurance. Il a obtenu de bons résultats, de belles victoires et de belles performances dans les Masters 1000. Il est désormais bien établi sur le circuit. C’est un Ben Shelton très différent de celui que j’avais vu à l’époque. C’est important d’avoir déjà joué contre lui par le passé, mais j’ai l’impression que la dynamique est désormais complètement différente lorsque je l’affronte, car il a mûri, il a pris confiance en lui et il a désormais de l’expérience en match, alors qu’avant, il était encore un débutant. Nous savons tous que dans n’importe quel sport, les choses changent. Les joueurs évoluent, s’améliorent »
Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 13:50