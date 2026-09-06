Tombeur d’Arthur Fils (11e mondial), Lloyd Harris (139e mondial) et au troi­sième tour de Jiri Lehecka, 14e mondial (2–6, 6–1, 7–6, 6–1), Stefanos Tsitsipas s’est qualifié pour la première fois de sa carrière en huitièmes de finale de l’US Open.

Et le Grec s’ap­prête désor­mais à défier l’un des outsi­ders du tournoi, Ben Shelton (9e mondial), qu’il a battu lors de le seul duel en 2023 à Cincinnati (7−6, 7–6).

Néanmoins, le double fina­liste en Grand Chelem sait que la donne a bien changé en trois ans.

« Il s’est énor­mé­ment amélioré depuis la dernière fois que j’ai joué contre lui. Il était en pleine ascen­sion lorsque je l’ai affronté à Cincinnati il y a quelques années. J’ai remarqué une amélio­ra­tion dans son jeu. Il a égale­ment gagné en matu­rité. À l’époque, c’était encore un jeune joueur, rela­ti­ve­ment nouveau sur le circuit. Il a pris de l’assurance. Il a obtenu de bons résul­tats, de belles victoires et de belles perfor­mances dans les Masters 1000. Il est désor­mais bien établi sur le circuit. C’est un Ben Shelton très diffé­rent de celui que j’avais vu à l’époque. C’est impor­tant d’avoir déjà joué contre lui par le passé, mais j’ai l’impression que la dyna­mique est désor­mais complè­te­ment diffé­rente lorsque je l’affronte, car il a mûri, il a pris confiance en lui et il a désor­mais de l’expérience en match, alors qu’avant, il était encore un débu­tant. Nous savons tous que dans n’importe quel sport, les choses changent. Les joueurs évoluent, s’améliorent »