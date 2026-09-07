Stefanos Tsitsipas semble enfin retrouver des couleurs après plusieurs mois très compli­qués. Le Grec a réalisé un très bel US Open, enchaî­nant plusieurs victoires avant de fina­le­ment tomber face à Ben Shelton.

Interrogé après son élimi­na­tion, Tsitsipas s’est égale­ment livré à une réflexion inté­res­sante sur l’évolution du tennis. Selon lui, les styles de jeu ont progres­si­ve­ment tendance à s’uniformiser, là où le circuit offrait autre­fois beau­coup plus de diversité.

« Je pense que le tennis avait autre­fois beau­coup de person­na­lités et de styles diffé­rents. Aujourd’hui aussi, nous avons des joueurs avec de la person­na­lité, même parmi les jeunes. Ils sont diffé­rents les uns des autres, ils ont leur propre style et leur propre manière de frapper la balle.Mais aupa­ra­vant, le tennis se jouait avec énor­mé­ment de varia­tions dans les styles et cette diver­sité s’est progres­si­ve­ment réduite à un seul modèle. Aujourd’hui, tout le monde joue plus ou moins de la même manière. Les courts sont devenus plus lents et tout le monde évolue autour d’un style de jeu assez similaire.On ne voit plus autant de person­na­lités diffé­rentes sur le court. Avant, nous avions des joueurs de service‐volée, des joueurs qui abor­daient les matchs d’une manière complè­te­ment diffé­rente, des spécia­listes du contre ou encore de grands défen­seurs » a déclaré Tsitsipas.