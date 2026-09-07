Stefanos Tsitsipas semble enfin retrouver des couleurs après plusieurs mois très compliqués. Le Grec a réalisé un très bel US Open, enchaînant plusieurs victoires avant de finalement tomber face à Ben Shelton.
Interrogé après son élimination, Tsitsipas s’est également livré à une réflexion intéressante sur l’évolution du tennis. Selon lui, les styles de jeu ont progressivement tendance à s’uniformiser, là où le circuit offrait autrefois beaucoup plus de diversité.
« Je pense que le tennis avait autrefois beaucoup de personnalités et de styles différents. Aujourd’hui aussi, nous avons des joueurs avec de la personnalité, même parmi les jeunes. Ils sont différents les uns des autres, ils ont leur propre style et leur propre manière de frapper la balle.Mais auparavant, le tennis se jouait avec énormément de variations dans les styles et cette diversité s’est progressivement réduite à un seul modèle. Aujourd’hui, tout le monde joue plus ou moins de la même manière. Les courts sont devenus plus lents et tout le monde évolue autour d’un style de jeu assez similaire.On ne voit plus autant de personnalités différentes sur le court. Avant, nous avions des joueurs de service‐volée, des joueurs qui abordaient les matchs d’une manière complètement différente, des spécialistes du contre ou encore de grands défenseurs » a déclaré Tsitsipas.
Publié le lundi 7 septembre 2026 à 10:07