Avant d’affronter Arthur Fils ce soir aux alen­tours de 17h, si la météo le permet, Stefanos Tsitsipas a fait de nouvelles confi­dences concer­nant la rela­tion avec son père, comme le rapportent nos confrères espa­gnols de Punto de Break.

En effet, le Grec semble aujourd’hui libéré d’un certain poids et surtout de la pres­sion que pouvait lui imposer son père, Apostolos. Selon lui, ce dernier avait parfois tendance à lui trans­mettre trop d’informations pendant les matchs, sans véri­ta­ble­ment lui laisser la possi­bi­lité de réflé­chir et de prendre ses propres déci­sions sur le court.

« Cela a été très rafraî­chis­sant. C’est rafraî­chis­sant de ne plus avoir constam­ment une voix au‐dessus de moi pour me guider et me donner des infor­ma­tions. Au bout d’un certain temps, c’est aussi menta­le­ment épui­sant de tomber dans une routine aussi perma­nente et de se sentir constam­ment sous pres­sion. Cela ne rend pas les moments passés sur le court parti­cu­liè­re­ment agréables ou intéressantsAujourd’hui, j’ai le senti­ment que mes déci­sions sont beau­coup plus person­nelles, tout comme ma manière de gérer les choses sur le court. Et j’aime ce processus. J’aime pouvoir prendre mes propres déci­sions et gérer certaines situa­tions à ma manière. J’ai le senti­ment que, par le passé, je n’avais même pas l’espace néces­saire pour réflé­chir par moi‐même. Il y avait toujours une infor­ma­tion à rece­voir ou quelque chose que je devais faire et, fina­le­ment, je n’utilisais pas suffi­sam­ment ma propre tête. Aujourd’hui, je suis dans un processus où j’apprends à avoir davan­tage confiance en moi‐même qu’en quelqu’un d’autre » a déclaré le Grec.