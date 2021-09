Sujet quasi prin­cipal de cet US Open, les pauses toilettes de Tsitsipas font parler jusqu’en confé­rence de presse où le modé­ra­teur a même eu du mal à gérer les « passes d’armes » entre le Grec et les jour­na­listes qui voulaient en savoir plus sur ses réelles motivations.

Triplement critiqué par Andy Murray durant leur rencontre puis plus tard devant la presse et sur la toile, Stefanos a répondu au Britannique en lui deman­dant, indi­rec­te­ment, de s’oc­cuper de ses affaires :

« Je ne suis influencé par personne. C’est juste mes besoins person­nels. Certaines personnes ont d’autres besoins. Certains joueurs prennent, comme nous le savons, beau­coup plus de 25 secondes entre les points, ce qui est juste. S’il vous plaît, dites‐moi que c’est juste. C’est arrivé. C’est vrai. Je n’ai rien contre aucun joueur, et je ne me plains jamais de ce que font les autres joueurs. Depuis tout petit, mes parents m’ont appris à ne pas regarder les affaires des autres, et à me concen­trer sur moi‐même, à faire mon travail. Je ne comprends pas que certains joueurs critiquent d’autres joueurs ou que, pendant un match, ils mettent trop l’ac­cent sur ce sujet. Le jeu est le jeu. Ça ne va pas beau­coup changer même si… »