Stefanos Tsitsipas, solide au 1er tour de l’US Open contre le reve­nant Milos Raonic (6−2, 6–3, 6–4, en 1h57 de jeu), s’est confié lors d’une inter­view avec le média grec SDNA.

Entraîné par Mark Philippoussis aux Etats‐Unis, le numéro 7 mondial explique honnê­te­ment la raison de sa rupture provi­soire avec son père et coach de toujours, Apostolos.

« Il reste dans l’équipe, je lui ai parlé et notre parte­na­riat se pour­suivra après l’US Open. Je n’ai pas encore parlé à Mark de ce que je prévois de faire après l’évé­ne­ment, mais ce que j’ai en tête comme idée est de pour­suivre ce parte­na­riat à long terme avec mon père. Pour l’ins­tant, je lui laisse un peu de temps. L’une des raisons pour lesquelles il m’était diffi­cile d’être tout le temps avec lui était que je voyais que mes frères et sœurs n’étaient pas souvent avec mes deux parents. À l’in­té­rieur, je me suis sentie triste parce que je crois que je ne mérite pas toute la dévo­tion et tout l’amour en perma­nence. J’ai trois autres frères et sœurs et je pense qu’ils méritent eux aussi un peu d’at­ten­tion et d’aide dans leur vie quoti­dienne. Je me suis souvent sentie coupable, je me suis sentie mal. Aujourd’hui, j’ai 25 ans, je ne suis plus un garçon de 16 ans qui essaie de quitter le collège. Pour moi, c’est un pas en avant. Je ne mets pas trop l’ac­cent sur les résul­tats pour l’ins­tant, je cherche plutôt à m’aider à grandir et à m’amé­liorer en tant que personne. »

Au 2e tour, Tsitsipas affron­tera Dominic Stricker, tombeur en quatre sets d’Alexei Popyrin.