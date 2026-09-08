Toujours aussi actif sur les réseaux sociaux, Stefanos Tsitsipas a raconté une anecdote aussi amusante qu’improbable après sa défaite contre Ben Shelton en huitièmes de finale de l’US Open (6−2, 6–3, 6–4).
« Un chauffeur de taxi à New York m’a demandé si je connaissais Stefanos Tsitsipas. Je lui ai répondu : ‘On est très proches.’ Il m’a dit : ‘Tant mieux. Dis‐lui d’arrêter de faire autant de pauses toilettes, comme s’il cherchait Narnia.’ J’ai remonté ma capuche et j’ai fait semblant d’être un touriste venu d’Oslo. »
Taxi driver in New York asked me if I knew Stefanos Tsitsipas.— Stefanos Tsitsipas (@stefanos) September 7, 2026
I said, « We’re very close.«
He said, « Good. Tell him to stop taking bathroom breaks like he’s searching for Narnia.«
I pulled my hood up and pretended I was a tourist from Oslo.
Le double finaliste en Grand Chelem est décidément habitué aux rencontres pour le moins insolites avec les chauffeurs de taxi aux États‐Unis.
Publié le mardi 8 septembre 2026 à 10:59