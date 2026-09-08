Toujours aussi actif sur les réseaux sociaux, Stefanos Tsitsipas a raconté une anec­dote aussi amusante qu’im­pro­bable après sa défaite contre Ben Shelton en huitièmes de finale de l’US Open (6−2, 6–3, 6–4).

« Un chauf­feur de taxi à New York m’a demandé si je connais­sais Stefanos Tsitsipas. Je lui ai répondu : ‘On est très proches.’ Il m’a dit : ‘Tant mieux. Dis‐lui d’ar­rêter de faire autant de pauses toilettes, comme s’il cher­chait Narnia.’ J’ai remonté ma capuche et j’ai fait semblant d’être un touriste venu d’Oslo. »

Taxi driver in New York asked me if I knew Stefanos Tsitsipas.



I said, « We’re very close.«



He said, « Good. Tell him to stop taking bathroom breaks like he’s sear­ching for Narnia.«



I pulled my hood up and pretended I was a tourist from Oslo. — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) September 7, 2026

Le double fina­liste en Grand Chelem est déci­dé­ment habitué aux rencontres pour le moins inso­lites avec les chauf­feurs de taxi aux États‐Unis.