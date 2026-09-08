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Tsitsipas : « Un chauf­feur de taxi m’a demandé si je connais­sais Stefanos Tsitsipas, et quand je lui ai répondu qu’on était très proches, il m’a dit : ‘Tant mieux, dis‐lui d’ar­rêter de faire autant de pauses toilettes, comme s’il cher­chait Narnia’ »

Par
Baptiste Mulatier
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Toujours aussi actif sur les réseaux sociaux, Stefanos Tsitsipas a raconté une anec­dote aussi amusante qu’im­pro­bable après sa défaite contre Ben Shelton en huitièmes de finale de l’US Open (6−2, 6–3, 6–4).

« Un chauf­feur de taxi à New York m’a demandé si je connais­sais Stefanos Tsitsipas. Je lui ai répondu : ‘On est très proches.’ Il m’a dit : ‘Tant mieux. Dis‐lui d’ar­rêter de faire autant de pauses toilettes, comme s’il cher­chait Narnia.’ J’ai remonté ma capuche et j’ai fait semblant d’être un touriste venu d’Oslo. »

Le double fina­liste en Grand Chelem est déci­dé­ment habitué aux rencontres pour le moins inso­lites avec les chauf­feurs de taxi aux États‐Unis.

Publié le mardi 8 septembre 2026 à 10:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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