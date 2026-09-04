Après Jo‐Wilfried Tsonga et Gilles Simon en 2022, Richard Gasquet en 2025, Gaël Monfils a été le dernier des quatre Mousquetaires modernes à disputer son ultime match en Grand Chelem, battu par Learner Tien au deuxième tour de l’US Open (6−3, 6–4, 6–3).

Si seul Jo‐Wilfried Tsonga aura joué une finale majeure, à l’Open d’Australie en 2008 (défaite contre Novak Djokovic), le jour­na­liste Benoît Maylin n’a pas oublié de rappeler dans l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax que ces quatre joueurs nous avaient procuré beau­coup d’émo­tions pendant plusieurs décennies.

Oui, merci Gilou, Ritchie, Jo et Gaël, cette aven­ture nous a fait vibrer pendant 2 décen­nies. ❤️🇫🇷👏⬇️ https://t.co/cayHj6zmoU — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) September 4, 2026

« On restera hyper frus­trés de cette géné­ra­tion des quatre Mousquetaires. On est frus­trés. Mais merci, parce qu’ils nous ont fait rêver. Ils nous ont permis de croire que pendant une quin­zaine, une ving­taine d’an­nées, ces gars‐là allaient réussir, peut‐être, à faire cet exploit complè­te­ment dingue en Grand Chelem. Et non ! Et non ! Et tu ne peux pas occulter ça… C’est comme si tu fais un super rêve, tu te dis :’ Ouah, ça va être génial !’ Et puis boum, tu te réveilles. Merde, tu ne l’as pas fait. »