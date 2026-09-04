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« Tsonga, Monfils, Gasquet et Simon nous ont permis de croire pendant 15–20 ans, qu’ils allaient peut‐être accom­plir cet exploit complè­te­ment dingue en Grand Chelem », rappelle Benoît Maylin

Par
Baptiste Mulatier
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Après Jo‐Wilfried Tsonga et Gilles Simon en 2022, Richard Gasquet en 2025, Gaël Monfils a été le dernier des quatre Mousquetaires modernes à disputer son ultime match en Grand Chelem, battu par Learner Tien au deuxième tour de l’US Open (6−3, 6–4, 6–3).

Si seul Jo‐Wilfried Tsonga aura joué une finale majeure, à l’Open d’Australie en 2008 (défaite contre Novak Djokovic), le jour­na­liste Benoît Maylin n’a pas oublié de rappeler dans l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax que ces quatre joueurs nous avaient procuré beau­coup d’émo­tions pendant plusieurs décennies. 

« On restera hyper frus­trés de cette géné­ra­tion des quatre Mousquetaires. On est frus­trés. Mais merci, parce qu’ils nous ont fait rêver. Ils nous ont permis de croire que pendant une quin­zaine, une ving­taine d’an­nées, ces gars‐là allaient réussir, peut‐être, à faire cet exploit complè­te­ment dingue en Grand Chelem. Et non ! Et non ! Et tu ne peux pas occulter ça… C’est comme si tu fais un super rêve, tu te dis :’ Ouah, ça va être génial !’ Et puis boum, tu te réveilles. Merde, tu ne l’as pas fait. »

Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 15:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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