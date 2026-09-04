Après Jo‐Wilfried Tsonga et Gilles Simon en 2022, Richard Gasquet en 2025, Gaël Monfils a été le dernier des quatre Mousquetaires modernes à disputer son ultime match en Grand Chelem, battu par Learner Tien au deuxième tour de l’US Open (6−3, 6–4, 6–3).
Si seul Jo‐Wilfried Tsonga aura joué une finale majeure, à l’Open d’Australie en 2008 (défaite contre Novak Djokovic), le journaliste Benoît Maylin n’a pas oublié de rappeler dans l’émission « Sans Filet » de Winamax que ces quatre joueurs nous avaient procuré beaucoup d’émotions pendant plusieurs décennies.
Oui, merci Gilou, Ritchie, Jo et Gaël, cette aventure nous a fait vibrer pendant 2 décennies. ❤️🇫🇷👏⬇️ https://t.co/cayHj6zmoU— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) September 4, 2026
« On restera hyper frustrés de cette génération des quatre Mousquetaires. On est frustrés. Mais merci, parce qu’ils nous ont fait rêver. Ils nous ont permis de croire que pendant une quinzaine, une vingtaine d’années, ces gars‐là allaient réussir, peut‐être, à faire cet exploit complètement dingue en Grand Chelem. Et non ! Et non ! Et tu ne peux pas occulter ça… C’est comme si tu fais un super rêve, tu te dis :’ Ouah, ça va être génial !’ Et puis boum, tu te réveilles. Merde, tu ne l’as pas fait. »
Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 15:59