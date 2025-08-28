C’est le conte de fées de cet US Open côté tricolore.

Après s’être sorti de l’enfer des quali­fi­ca­tions et avoir gagné pour la première fois un match sur le grand circuit au premier tour de cet US Open, Ugo a réalisé un exploit en sortant le joueur tchèque Jakob Mensik, tête de série 16 en 5 manches ( (6−7 [2], 7–6 [5], 3–6, 6–4, 7–6 [7]).

UGOOO BLANCHET 🇫🇷 EST SENSATIONNEL !



N°184, IL TAPE MENSIK N°16, EN 5 SETS, MEILLEURE PERF EN CARRIÈRE



SOIRÉE DE ZINZIN, TOURNOI DE TARÉ, MERCIIIII pic.twitter.com/ZRWMFGZKGr — Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) August 27, 2025

A l’usure et en prati­quant un tennis très intel­li­gent, le Tricolore est rentré dans la tête de son adversaire.

Courageux, précis, et très concentré, Ugo a démontré qu’il avait des armes propres à son physique et à sa technique.

Alors que l’on pensait qu’il allait nous proposer une célé­bra­tion de « fou » à l’issue de cet exploit, Ugo a été sobre. Il a simple­ment remer­cier vive­ment son coach Stéphane Robert dont l’empreinte est évidente sur le jeu du tricolore.