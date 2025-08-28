C’est le conte de fées de cet US Open côté tricolore.
Après s’être sorti de l’enfer des qualifications et avoir gagné pour la première fois un match sur le grand circuit au premier tour de cet US Open, Ugo a réalisé un exploit en sortant le joueur tchèque Jakob Mensik, tête de série 16 en 5 manches ( (6−7 [2], 7–6 [5], 3–6, 6–4, 7–6 [7]).
UGOOO BLANCHET 🇫🇷 EST SENSATIONNEL !— Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) August 27, 2025
N°184, IL TAPE MENSIK N°16, EN 5 SETS, MEILLEURE PERF EN CARRIÈRE
SOIRÉE DE ZINZIN, TOURNOI DE TARÉ, MERCIIIII pic.twitter.com/ZRWMFGZKGr
A l’usure et en pratiquant un tennis très intelligent, le Tricolore est rentré dans la tête de son adversaire.
Courageux, précis, et très concentré, Ugo a démontré qu’il avait des armes propres à son physique et à sa technique.
Alors que l’on pensait qu’il allait nous proposer une célébration de « fou » à l’issue de cet exploit, Ugo a été sobre. Il a simplement remercier vivement son coach Stéphane Robert dont l’empreinte est évidente sur le jeu du tricolore.
Publié le jeudi 28 août 2025 à 07:25