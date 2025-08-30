Le Français Ugo Blanchet a raconté à L’Equipe avoir reçu des messages de haine sur les réseaux sociaux après sa défaite contre le 22e mondial, Tomas Machac (7−5, 6–3, 6–1), au troi­sième tour de l’US Open.

« Là il y a pas mal de haine qui se déchaîne. Des choses ont été mises en place par les tour­nois, même par Instagram. Tu peux supprimer des mots. Bon, là, visi­ble­ment, ils ont trouvé beau­coup de mots que je n’avais pas inter­dits (sourire). Ça me fait plus rire qu’autre chose, ça me détend. Je me dis qu’il y a des gens dans un pire état que moi, ça me fait presque du bien », a déclaré le joueur de 26 ans, passé par les quali­fi­ca­tions, qui inté­grera le top 150 à la fin du tournoi.