Le Français Ugo Blanchet a raconté à L’Equipe avoir reçu des messages de haine sur les réseaux sociaux après sa défaite contre le 22e mondial, Tomas Machac (7−5, 6–3, 6–1), au troisième tour de l’US Open.
« Là il y a pas mal de haine qui se déchaîne. Des choses ont été mises en place par les tournois, même par Instagram. Tu peux supprimer des mots. Bon, là, visiblement, ils ont trouvé beaucoup de mots que je n’avais pas interdits (sourire). Ça me fait plus rire qu’autre chose, ça me détend. Je me dis qu’il y a des gens dans un pire état que moi, ça me fait presque du bien », a déclaré le joueur de 26 ans, passé par les qualifications, qui intégrera le top 150 à la fin du tournoi.
Publié le samedi 30 août 2025 à 14:23