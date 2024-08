Battu par le 108e joueur mondial, Francisco Comesana, dès le deuxième tour de l’US Open, Ugo Humbert a souf­fert. Le numéro 1 fran­çais, 17e mondial, a en effet dû composer avec les condi­tions extrêmes à New‐York (chaleur et humi­dité) en étant malade.

« En plus, ça fait quelques jours que je me sens patraque. Je ne sais pas si c’est la nour­ri­ture ou autre chose, mais cette nuit, entre la diar­rhée et les vomis­se­ments, je n’ai prati­que­ment pas dormi. Et ce matin, je n’ai pas réussi à manger. Alors dans des condi­tions si extrêmes, j’ai tenu 45 minutes et après je n’avais plus d’énergie. Et lui, il a joué solide. C’était compliqué, je n’ar­ri­vais pas à mettre d’im­pact. Je suis vrai­ment déçu », a expliqué Ugo dans des propos rapportés par L’Equipe.