Alors qu’Aryna Sabalenka subit des critiques pour son attitude après sa défaite en finale de l’US Open contre Elena Rybakina, la déclaration de Roberto Bautista Agut sur la réaction de Carlos Alcaraz après sa défaite contre Ben Shelton en quarts de finale prend une résonance particulière.
« Il est très important de savoir perdre avec dignité et, dans ce cas précis, Carlos a très bien perdu. Je pense que c’est ce qui nous importe le plus. Quand on termine un tournoi ou une semaine, même si on ne soulève pas le trophée ou qu’on ne remporte pas le tournoi, l’important est de repartir la conscience tranquille, en sachant qu’on a tout donné. Je pense que Carlos, avec cette réaction et ce sourire, a clairement montré qu’il était très satisfait du tournoi qu’il a disputé et de toutes les minutes qu’il a passées sur le court », a souligné l’ex‐9e joueur mondial dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 16:44