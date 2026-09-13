Accueil US Open

Un ancien top 10 sur Alcaraz : « Il est très impor­tant de savoir perdre avec dignité, comme l’a fait Carlos après sa défaite contre Ben Shelton »

Par
Baptiste Mulatier
-
271

Alors qu’Aryna Sabalenka subit des critiques pour son atti­tude après sa défaite en finale de l’US Open contre Elena Rybakina, la décla­ra­tion de Roberto Bautista Agut sur la réac­tion de Carlos Alcaraz après sa défaite contre Ben Shelton en quarts de finale prend une réso­nance particulière. 

« Il est très impor­tant de savoir perdre avec dignité et, dans ce cas précis, Carlos a très bien perdu. Je pense que c’est ce qui nous importe le plus. Quand on termine un tournoi ou une semaine, même si on ne soulève pas le trophée ou qu’on ne remporte pas le tournoi, l’important est de repartir la conscience tran­quille, en sachant qu’on a tout donné. Je pense que Carlos, avec cette réac­tion et ce sourire, a clai­re­ment montré qu’il était très satis­fait du tournoi qu’il a disputé et de toutes les minutes qu’il a passées sur le court », a souligné l’ex‐9e joueur mondial dans des propos relayés par Punto de Break.

Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 16:44

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥