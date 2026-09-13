Alors qu’Aryna Sabalenka subit des critiques pour son atti­tude après sa défaite en finale de l’US Open contre Elena Rybakina, la décla­ra­tion de Roberto Bautista Agut sur la réac­tion de Carlos Alcaraz après sa défaite contre Ben Shelton en quarts de finale prend une réso­nance particulière.

« Il est très impor­tant de savoir perdre avec dignité et, dans ce cas précis, Carlos a très bien perdu. Je pense que c’est ce qui nous importe le plus. Quand on termine un tournoi ou une semaine, même si on ne soulève pas le trophée ou qu’on ne remporte pas le tournoi, l’important est de repartir la conscience tran­quille, en sachant qu’on a tout donné. Je pense que Carlos, avec cette réac­tion et ce sourire, a clai­re­ment montré qu’il était très satis­fait du tournoi qu’il a disputé et de toutes les minutes qu’il a passées sur le court », a souligné l’ex‐9e joueur mondial dans des propos relayés par Punto de Break.