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Un cador déclare forfait, un Français en profite

Par
Thomas S
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C’était à redouter et c’est désor­mais offi­ciel : Casper Ruud a offi­ciel­le­ment déclaré forfait pour l’US Open.

Apparu en diffi­culté physique, au niveau du dos, lors de ses dernières sorties à l’en­traî­ne­ment à New‐York, le fina­liste de l’édi­tion 2022 a donc décidé de se retirer deux jours avant son entrée en lice, lais­sant ainsi le Français, Arthur Gea, inté­grer le tableau prin­cipal où il sera opposé à Juan Manuel Cerundolo.

Après Jannik Sinner, Joao Fonseca, Alejandro Davidovich Fokina et Ugo Humbert, le Norvégien est le quatrième joueur issu du Top 30 à déclarer forfait pour le dernier Grand Chelem de la saison. 

Publié le dimanche 30 août 2026 à 17:27

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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