C’était à redouter et c’est désormais officiel : Casper Ruud a officiellement déclaré forfait pour l’US Open.
Apparu en difficulté physique, au niveau du dos, lors de ses dernières sorties à l’entraînement à New‐York, le finaliste de l’édition 2022 a donc décidé de se retirer deux jours avant son entrée en lice, laissant ainsi le Français, Arthur Gea, intégrer le tableau principal où il sera opposé à Juan Manuel Cerundolo.
US Open update :— Entry List Updates (@EntryLists) August 30, 2026
OUT : Ruud
IN : Gea (LL, will play against JM Cerundolo)
Après Jannik Sinner, Joao Fonseca, Alejandro Davidovich Fokina et Ugo Humbert, le Norvégien est le quatrième joueur issu du Top 30 à déclarer forfait pour le dernier Grand Chelem de la saison.
Publié le dimanche 30 août 2026 à 17:27