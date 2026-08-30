C’était à redouter et c’est désor­mais offi­ciel : Casper Ruud a offi­ciel­le­ment déclaré forfait pour l’US Open.

Apparu en diffi­culté physique, au niveau du dos, lors de ses dernières sorties à l’en­traî­ne­ment à New‐York, le fina­liste de l’édi­tion 2022 a donc décidé de se retirer deux jours avant son entrée en lice, lais­sant ainsi le Français, Arthur Gea, inté­grer le tableau prin­cipal où il sera opposé à Juan Manuel Cerundolo.

US Open update :

OUT : Ruud

IN : Gea (LL, will play against JM Cerundolo) — Entry List Updates (@EntryLists) August 30, 2026

Après Jannik Sinner, Joao Fonseca, Alejandro Davidovich Fokina et Ugo Humbert, le Norvégien est le quatrième joueur issu du Top 30 à déclarer forfait pour le dernier Grand Chelem de la saison.